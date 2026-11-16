Время пожинать плоды: сбор кукурузы в селе Баслаху

Осень – время пожинать плоды трудов. В этот сезон у жителей Абхазии много работы и одна из них – сбор кукурузы.Фотокорреспондент Sputnik Абхазия побывал в селе Баслаху Очамчырского района и запечатлел, как Георгий Тхайцук вместе с семьей и соседями собирает кукурузу.Не остается в стороне и молодежь. Любовь к труду юным внукам и внучкам Георгий прививает с их раннего детства.Нынешний год выдался урожайным. Семья Тхайцук собрала более трех тонн кукурузы. В прошлом году было в два раза меньше. Качеством урожая крестьяне также остались довольны.Всего в Очамчырском районе в этом году планируют собрать около 4,5 тысяч тонн кукурузы.Кукуруза – неотъемлемая часть сельского хозяйства республики. Из нее делают муку, а из муки – мамалыгу.Мамалыга – национальное блюдо абхазов, которая зачастую заменяет хлеб и без которой не обходится ни одно застолье.
Каждую осень крестьяне в Абхазии собирают кукурузу, из которой они делает муку для мамалыги.
Осень – время пожинать плоды трудов. В этот сезон у жителей Абхазии много работы и одна из них – сбор кукурузы.
Фотокорреспондент Sputnik Абхазия побывал в селе Баслаху Очамчырского района и запечатлел, как Георгий Тхайцук вместе с семьей и соседями собирает кукурузу. Не остается в стороне и молодежь. Любовь к труду юным внукам и внучкам Георгий прививает с их раннего детства.
Нынешний год выдался урожайным. Семья Тхайцук собрала более трех тонн кукурузы. В прошлом году было в два раза меньше. Качеством урожая крестьяне также остались довольны.
Всего в Очамчырском районе в этом году планируют собрать около 4,5 тысяч тонн кукурузы.
Кукуруза – неотъемлемая часть сельского хозяйства республики. Из нее делают муку, а из муки – мамалыгу.
Мамалыга – национальное блюдо абхазов, которая зачастую заменяет хлеб и без которой не обходится ни одно застолье.