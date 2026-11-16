https://sputnik-abkhazia.ru/20261116/vremya-pozhinat-plody-sbor-kukuruzy-v-sele-baslakhu-1066970244.html

Время пожинать плоды: сбор кукурузы в селе Баслаху

Время пожинать плоды: сбор кукурузы в селе Баслаху

Sputnik Абхазия

Каждую осень крестьяне в Абхазии собирают кукурузу, из которой они делает муку для мамалыги. 16.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-16T14:02+0300

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Осень – время пожинать плоды трудов. В этот сезон у жителей Абхазии много работы и одна из них – сбор кукурузы.Фотокорреспондент Sputnik Абхазия побывал в селе Баслаху Очамчырского района и запечатлел, как Георгий Тхайцук вместе с семьей и соседями собирает кукурузу.Не остается в стороне и молодежь. Любовь к труду юным внукам и внучкам Георгий прививает с их раннего детства.Нынешний год выдался урожайным. Семья Тхайцук собрала более трех тонн кукурузы. В прошлом году было в два раза меньше. Качеством урожая крестьяне также остались довольны.Всего в Очамчырском районе в этом году планируют собрать около 4,5 тысяч тонн кукурузы.Кукуруза – неотъемлемая часть сельского хозяйства республики. Из нее делают муку, а из муки – мамалыгу.Мамалыга – национальное блюдо абхазов, которая зачастую заменяет хлеб и без которой не обходится ни одно застолье.

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