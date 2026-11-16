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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261116/vremya-pozhinat-plody-sbor-kukuruzy-v-sele-baslakhu-1066970244.html
Время пожинать плоды: сбор кукурузы в селе Баслаху
Время пожинать плоды: сбор кукурузы в селе Баслаху
Sputnik Абхазия
Каждую осень крестьяне в Абхазии собирают кукурузу, из которой они делает муку для мамалыги. 16.11.2026, Sputnik Абхазия
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Осень – время пожинать плоды трудов. В этот сезон у жителей Абхазии много работы и одна из них – сбор кукурузы.Фотокорреспондент Sputnik Абхазия побывал в селе Баслаху Очамчырского района и запечатлел, как Георгий Тхайцук вместе с семьей и соседями собирает кукурузу.Не остается в стороне и молодежь. Любовь к труду юным внукам и внучкам Георгий прививает с их раннего детства.Нынешний год выдался урожайным. Семья Тхайцук собрала более трех тонн кукурузы. В прошлом году было в два раза меньше. Качеством урожая крестьяне также остались довольны.Всего в Очамчырском районе в этом году планируют собрать около 4,5 тысяч тонн кукурузы.Кукуруза – неотъемлемая часть сельского хозяйства республики. Из нее делают муку, а из муки – мамалыгу.Мамалыга – национальное блюдо абхазов, которая зачастую заменяет хлеб и без которой не обходится ни одно застолье.
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мультимедиа, фото , фото

Время пожинать плоды: сбор кукурузы в селе Баслаху

14:02 16.11.2026 (обновлено: 15:07 16.11.2026)
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Каждую осень крестьяне в Абхазии собирают кукурузу, из которой они делает муку для мамалыги.
Осень – время пожинать плоды трудов. В этот сезон у жителей Абхазии много работы и одна из них – сбор кукурузы.
Фотокорреспондент Sputnik Абхазия побывал в селе Баслаху Очамчырского района и запечатлел, как Георгий Тхайцук вместе с семьей и соседями собирает кукурузу.
Не остается в стороне и молодежь. Любовь к труду юным внукам и внучкам Георгий прививает с их раннего детства.
Нынешний год выдался урожайным. Семья Тхайцук собрала более трех тонн кукурузы. В прошлом году было в два раза меньше. Качеством урожая крестьяне также остались довольны.
Всего в Очамчырском районе в этом году планируют собрать около 4,5 тысяч тонн кукурузы.
Кукуруза – неотъемлемая часть сельского хозяйства республики. Из нее делают муку, а из муки – мамалыгу.
Мамалыга – национальное блюдо абхазов, которая зачастую заменяет хлеб и без которой не обходится ни одно застолье.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Житель села Баслаху Очамчырского района Георгий Тхайцук ежегодно сеет кукурузу

Житель села Баслаху Очамчырского района Георгий Тхайцук ежегодно сеет кукурузу - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Житель села Баслаху Очамчырского района Георгий Тхайцук ежегодно сеет кукурузу

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом сезоне собрано более трех тонн кукурузы с семейной плантации

В этом сезоне собрано более трех тонн кукурузы с семейной плантации - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом сезоне собрано более трех тонн кукурузы с семейной плантации

© Sputnik / Томас Тхайцук

В сборе кукурузы помогают члены семьи и соседи

В сборе кукурузы помогают члены семьи и соседи - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В сборе кукурузы помогают члены семьи и соседи

© Sputnik / Томас Тхайцук

В прошлом году урожай был не очень большим. Удалось собрать всего около 1,5 тонн

В прошлом году урожай был не очень большим. Удалось собрать всего около 1,5 тонн - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В прошлом году урожай был не очень большим. Удалось собрать всего около 1,5 тонн

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор кукурузы не воспринимается, как некое трудоемкое  и скучное занятие

Сбор кукурузы не воспринимается, как некое трудоемкое  и скучное занятие - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор кукурузы не воспринимается, как некое трудоемкое  и скучное занятие

© Sputnik / Томас Тхайцук

Собранный урожай складывается в плетенные корзины

Собранный урожай складывается в плетенные корзины - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Собранный урожай складывается в плетенные корзины

© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодежь также не остается в стороне в этом деле

Молодежь также не остается в стороне в этом деле - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодежь также не остается в стороне в этом деле

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в Очамчырском районе в этом году планируют собрать около 4,5 тысяч тонн кукурузы

Всего в Очамчырском районе в этом году планируют собрать около 4,5 тысяч тонн кукурузы - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в Очамчырском районе в этом году планируют собрать около 4,5 тысяч тонн кукурузы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кукурузу нужно собирать после нескольких солнечных дней

Кукурузу нужно собирать после нескольких солнечных дней - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кукурузу нужно собирать после нескольких солнечных дней

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кукуруза – неотъемлемая часть сельского хозяйства республики. Из нее делают муку, а из муки – мамалыгу

Кукуруза – неотъемлемая часть сельского хозяйства республики. Из нее делают муку, а из муки – мамалыгу - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кукуруза – неотъемлемая часть сельского хозяйства республики. Из нее делают муку, а из муки – мамалыгу

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кукурузу складывают в небольшой грузовик и увозят в амбар

Кукурузу складывают в небольшой грузовик и увозят в амбар - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кукурузу складывают в небольшой грузовик и увозят в амбар

© Sputnik / Томас Тхайцук

Высота стволов кукурузы чаще всего превышает человеческий рост

Высота стволов кукурузы чаще всего превышает человеческий рост - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Высота стволов кукурузы чаще всего превышает человеческий рост

© Sputnik / Томас Тхайцук

В большой компании работа становится веселее и не такой продолжительной

В большой компании работа становится веселее и не такой продолжительной - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В большой компании работа становится веселее и не такой продолжительной

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кукуруза – неотъемлемая часть сельского хозяйства республики. Из нее делают муку, а из муки – мамалыгу

Кукуруза – неотъемлемая часть сельского хозяйства республики. Из нее делают муку, а из муки – мамалыгу - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кукуруза – неотъемлемая часть сельского хозяйства республики. Из нее делают муку, а из муки – мамалыгу

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кукурузную солому не выбрасывают – это хороший корм для скота на зиму

Кукурузную солому не выбрасывают – это хороший корм для скота на зиму - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кукурузную солому не выбрасывают – это хороший корм для скота на зиму

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