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Социальное предпринимательство: новые способы помощи уязвимым категориям
Социальное предпринимательство: новые способы помощи уязвимым категориям
Sputnik Абхазия
Школа социального предпринимательства появится в Абхазии. 17.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-17T22:55+0300
2026-11-17T22:55+0300
2026-11-17T22:55+0300
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По словам начальника правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия, социальное предпринимательство это бизнес-деятельность, которая сочетает в себе решение острых социальных проблем населения, работа некоммерческих организаций в тесной связи с исполнительной властью.Черкезия подчеркнул, что цель социального предпринимательства — это не извлечение прибыли от своей деятельности, а прежде всего оказание помощи социально нуждающимся категориям.Задачей школы будет обучение социальных предпринимателей в сфере, которой они уже занимаются или планируют освоить.
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видео, мультимедиа, общество, видео
видео, мультимедиа, общество, видео
Социальное предпринимательство: новые способы помощи уязвимым категориям
Школа социального предпринимательства появится в Абхазии.
По словам начальника правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия, социальное предпринимательство это бизнес-деятельность, которая сочетает в себе решение острых социальных проблем населения, работа некоммерческих организаций в тесной связи с исполнительной властью.
Черкезия подчеркнул, что цель социального предпринимательства — это не извлечение прибыли от своей деятельности, а прежде всего оказание помощи социально нуждающимся категориям.
Задачей школы будет обучение социальных предпринимателей в сфере, которой они уже занимаются или планируют освоить.