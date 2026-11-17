https://sputnik-abkhazia.ru/20261117/sotsialnoe-predprinimatelstvo-novye-sposoby-pomoschi-uyazvimym-kategoriyam-1067016695.html

Социальное предпринимательство: новые способы помощи уязвимым категориям

Социальное предпринимательство: новые способы помощи уязвимым категориям

Sputnik Абхазия

Школа социального предпринимательства появится в Абхазии. 17.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-17T22:55+0300

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По словам начальника правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия, социальное предпринимательство это бизнес-деятельность, которая сочетает в себе решение острых социальных проблем населения, работа некоммерческих организаций в тесной связи с исполнительной властью.Черкезия подчеркнул, что цель социального предпринимательства — это не извлечение прибыли от своей деятельности, а прежде всего оказание помощи социально нуждающимся категориям.Задачей школы будет обучение социальных предпринимателей в сфере, которой они уже занимаются или планируют освоить.

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