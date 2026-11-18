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Молодые медиа Абхазии: новые навыки, искусственный интеллект и сила команды

Молодые медиа Абхазии: новые навыки, искусственный интеллект и сила команды

Sputnik Абхазия

В Абхазии состоялся однодневный образовательный семинар "Медиа-вектор", организованный Республиканской молодежной организацией "Молодая Абхазия". Участники из... 18.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-18T11:18+0300

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О задачах и итогах семинара "Медиа-вектор", развитии молодежных медиа в Абхазии, использовании искусственного интеллекта в профессиональной деятельности и принципах командной работы в интервью радио Sputnik рассказали директор АНО "Институт креативного развития актива" Дарья Зинковская и замруководителя регионального центра стратегических коммуникаций в Перми Александр Боталов.Особое внимание уделили тому, как создавать качественный и созидательный контент, использовать нейросети в работе и при этом сохранять роль человека в творческом процессе.И о том, почему для реализации медиапроектов важна слаженная команда.

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