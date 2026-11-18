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Посредник: российский опыт и модернизация налоговой сферы Абхазии

Посредник: российский опыт и модернизация налоговой сферы Абхазии

Sputnik Абхазия

Налоговая система Абхазии готовится к изменениям. Новый закон о патентной системе предусматривает пересмотр условий для предпринимателей. Кроме того, при... 18.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-18T14:04+0300

2026-11-18T14:04+0300

2026-11-18T14:32+0300

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Взаимный интерес: российский опыт и модернизация налоговой сферы Абхазии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: российский опыт и модернизация налоговой сферы Абхазии

Налоговая система Абхазии готовится к изменениям. Новый закон о патентной системе предусматривает пересмотр условий для предпринимателей. Кроме того, при поддержке Федеральной налоговой службы Российской Федерации Абхазия внедряет онлайн-кассы и новое программное обеспечение. Это один из примеров практического сотрудничества двух государств. О том, как российский опыт и техническая поддержка помогут модернизировать налоговую систему республики, что изменится для бизнеса и какой эффект эти решения дадут экономике, в программе "Взаимный интерес" рассказал замминистра по налогам и сборам Батал Гулия.Слушайте подкаст.

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Sputnik Абхазия

абхазия, россия, налоги, сотрудничество, предприниматели, бизнес, экономика, взаимный интерес, подкасты, аудио