https://sputnik-abkhazia.ru/20261119/kamkiya-i-tkhabisimova-rasskazali-o-tom-kak-prokhodit-abkhazskaya-yuridicheskaya-nedelya-1067067838.html

Камкия и Тхабисимова рассказали о том, как проходит Абхазская юридическая неделя

Камкия и Тхабисимова рассказали о том, как проходит Абхазская юридическая неделя

Sputnik Абхазия

Абхазская юридическая неделя, посвященная 10-летию Конституционного суда республики, проходит в Сухуме. 19.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-19T20:30+0300

2026-11-19T20:30+0300

2026-11-19T20:30+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0b/13/1067067648_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3b0033ed8e91a8eeaa66735e92533b1c.jpg

О том, как проходит Абхазская юридическая неделя, какие вопросы поднимаются на ее полях, почему настолько важно взаимодействие властей и общества, зачем нужно создавать экспертное сообщество при ЦИК, в интервью радио Sputnik рассказали директор Института экономики и права Фатима Камкия и доктор юридических наук, профессор Людмила Тхабисимова.Абхазская юридическая неделя включает в себя международную конференцию, форсайт-сессии, циклы лекций по ряду актуальных тем.Среди иностранных гостей председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, председатель Верховного суда Южной Осетии Виталий Джиоев, президент Сербской ассоциации уголовно-правовой теории и практики Станко Беятович (Республика Сербская), ректоры и научные сотрудники российских вузов.Также в мероприятиях участвуют руководители ведомств и госструктур, студенты.После официальных мероприятий участники высадили в парке у Национальной библиотеки пять серебристых эвкалиптов по числу судей Конституционного суда, участников юридической недели.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, видео