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Камкия и Тхабисимова рассказали о том, как проходит Абхазская юридическая неделя
Камкия и Тхабисимова рассказали о том, как проходит Абхазская юридическая неделя
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Абхазская юридическая неделя, посвященная 10-летию Конституционного суда республики, проходит в Сухуме. 19.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-19T20:30+0300
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О том, как проходит Абхазская юридическая неделя, какие вопросы поднимаются на ее полях, почему настолько важно взаимодействие властей и общества, зачем нужно создавать экспертное сообщество при ЦИК, в интервью радио Sputnik рассказали директор Института экономики и права Фатима Камкия и доктор юридических наук, профессор Людмила Тхабисимова.Абхазская юридическая неделя включает в себя международную конференцию, форсайт-сессии, циклы лекций по ряду актуальных тем.Среди иностранных гостей председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, председатель Верховного суда Южной Осетии Виталий Джиоев, президент Сербской ассоциации уголовно-правовой теории и практики Станко Беятович (Республика Сербская), ректоры и научные сотрудники российских вузов.Также в мероприятиях участвуют руководители ведомств и госструктур, студенты.После официальных мероприятий участники высадили в парке у Национальной библиотеки пять серебристых эвкалиптов по числу судей Конституционного суда, участников юридической недели.
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видео, мультимедиа, абхазия, видео
видео, мультимедиа, абхазия, видео
Камкия и Тхабисимова рассказали о том, как проходит Абхазская юридическая неделя
Абхазская юридическая неделя, посвященная 10-летию Конституционного суда республики, проходит в Сухуме.
О том, как проходит Абхазская юридическая неделя, какие вопросы поднимаются на ее полях, почему настолько важно взаимодействие властей и общества, зачем нужно создавать экспертное сообщество при ЦИК, в интервью радио Sputnik рассказали директор Института экономики и права Фатима Камкия и доктор юридических наук, профессор Людмила Тхабисимова.
Абхазская юридическая неделя включает в себя международную конференцию, форсайт-сессии, циклы лекций по ряду актуальных тем.
Среди иностранных гостей председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, председатель Верховного суда Южной Осетии Виталий Джиоев, президент Сербской ассоциации уголовно-правовой теории и практики Станко Беятович (Республика Сербская), ректоры и научные сотрудники российских вузов.
Также в мероприятиях участвуют руководители ведомств и госструктур, студенты.
После официальных мероприятий участники высадили в парке у Национальной библиотеки пять серебристых эвкалиптов по числу судей Конституционного суда, участников юридической недели.