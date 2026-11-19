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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. В пятницу, 20 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и со второй половины дня осадки разной интенсивности, возможен туман... 19.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-19T18:45+0300
2026-11-19T18:45+0300
2026-11-19T18:45+0300
абхазия
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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. В пятницу, 20 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и со второй половины дня осадки разной интенсивности, возможен туман, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С. Температура морской воды – +16°С. Волнение морской воды значительное, 3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. В пятницу, 20 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и со второй половины дня осадки разной интенсивности, возможен туман, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды – +16°С.
Волнение морской воды значительное, 3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +11°С, днем +17°С.
Гагра – ночью +12°С, днем +18°С.
Пицунда – ночью +10°С, днем +17°С.
Гудаута – ночью +11°С, днем +17°С.
Новый Афон – ночью +12°С, днем +18°С.
Очамчыра – ночью +10°С, днем +16°С.
Гал – ночью +10°С, днем +16°С.
Ткуарчал – ночью +7°С, днем +13°С.