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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. В пятницу, 20 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и со второй половины дня осадки разной интенсивности, возможен туман... 19.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-19T18:45+0300

2026-11-19T18:45+0300

2026-11-19T18:45+0300

абхазия

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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. В пятницу, 20 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и со второй половины дня осадки разной интенсивности, возможен туман, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С. Температура морской воды – +16°С. Волнение морской воды значительное, 3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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