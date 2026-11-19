https://sputnik-abkhazia.ru/20261119/sozdanie-turisticheskogo-marshruta-rossiya-abkhaziya-obsudyat-v-sputnik-1067059811.html

Создание туристического маршрута Россия-Абхазия обсудят в Sputnik

Создание туристического маршрута Россия-Абхазия обсудят в Sputnik

Sputnik Абхазия

20 ноября в 14:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится брифинг на тему: "Создание трансграничного туристического... 19.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-19T15:23+0300

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пресс-центр

абхазия

sputnik

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20 ноября в 14:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится брифинг на тему: "Создание трансграничного туристического маршрута Россия – Абхазия. Мировое античное наследие".Участник:Спикер расскажет об участии в заседании Совета по туризму Ассамблеи народов мира 18 ноября, решении по созданию трансграничного туристического маршрута "Россия – Абхазия. Мировое античное наследие", о том, что будет включать в себя маршрут.

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