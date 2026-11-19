Создание туристического маршрута Россия-Абхазия обсудят в Sputnik
15:23 19.11.2026 (обновлено: 15:33 19.11.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛоготип Sputnik Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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20 ноября в 14:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится брифинг на тему: "Создание трансграничного туристического маршрута Россия – Абхазия. Мировое античное наследие".
Участник:
Министр туризма Абхазии Астамур Логуа
Спикер расскажет об участии в заседании Совета по туризму Ассамблеи народов мира 18 ноября, решении по созданию трансграничного туристического маршрута "Россия – Абхазия. Мировое античное наследие", о том, что будет включать в себя маршрут.