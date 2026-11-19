https://sputnik-abkhazia.ru/20261119/tantsy-na-steklakh-tarba-i-taniya-rasskazali-o-problemakh-gosansambley-abkhazii-1067067325.html

Танцы на "стеклах": Тарба и Тания рассказали о проблемах госансамблей Абхазии

Танцы на "стеклах": Тарба и Тания рассказали о проблемах госансамблей Абхазии

Sputnik Абхазия

Художественный руководитель и главный балетмейстер Госансамбля народного танца "Шаратын" Руслан Бебия подал заявление об отставке 19.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-19T18:48+0300

2026-11-19T18:48+0300

2026-11-19T18:48+0300

в абхазии

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государственный ансамбль народного танца "шаратын"

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О том, что могло стать причиной ухода с должности худрука ансамбля "Шаратын", грозит ли это коллективу развалом, какие испытывают проблемы абхазские ансамбли, как сегодня выстроена их работа и в какой помощи они нуждаются, в интервью радио Sputnik рассказали худрук ансамбля "Кавказ" Арвелод Тарба и худрук Государственного ансамбля народной песни и танца Валерий Тания.Такой легендарный коллектив, как "Шаратын", с уникальным национальным репертуаром, необходимо сохранить. Развал станет большой трагедией для Абхазии и ее культуры, подчеркнул Тания.Валерий Тания и Арвелод Тарба также затронули тему проблем, с которыми сталкиваются абхазские ансамбли.Среди них небольшие зарплаты, из-за чего артистам приходится искать подработки, а зачастую это приводит их к уходу из коллектива, а также нехватка поддержки со стороны государства и отсутствие у некоторых ансамблей собственного репетиционного зала.

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видео, мультимедиа, государственный ансамбль народного танца "шаратын", видео