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Юридическая неделя: 10 лет Конституционному суду и ключевые вызовы права

Юридическая неделя: 10 лет Конституционному суду и ключевые вызовы права

Sputnik Абхазия

В Сухуме проходит Абхазская юридическая неделя — масштабный форум, объединивший ученых, практиков и иностранные делегации вокруг сразу двух значимых дат... 19.11.2026, Sputnik Абхазия

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Юридическая неделя: 10 лет Конституционному суду и ключевые вызовы права Sputnik Абхазия Юридическая неделя: 10 лет Конституционному суду и ключевые вызовы права

В Сухуме проходит Абхазская юридическая неделя — масштабный форум, объединивший ученых, практиков и иностранные делегации вокруг сразу двух значимых дат: 10-летия Конституционного суда республики Абхазия и юбилея Института экономики и права Академии наук. ​В программе — открытые лекции, форсайт-сессии по вопросам безопасности государства, избирательной системы, образования и международного правопорядка, а также большая научно-практическая конференция об архитектуре публичной власти и балансе конституционного правосудия. ​Почему этот форум решили провести именно сейчас, какие задачи он решает и какую роль Конституционный суд играет в жизни республики спустя десять лет после создания? Об этом рассказали директор Института экономики и права АНА Фатима Камкия и доктор юридических наук, профессор Людмила Тхабисимова. Слушайте подкаст.

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