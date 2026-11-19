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Юридическая неделя: 10 лет Конституционному суду и ключевые вызовы права
Юридическая неделя: 10 лет Конституционному суду и ключевые вызовы права
Sputnik Абхазия
В Сухуме проходит Абхазская юридическая неделя — масштабный форум, объединивший ученых, практиков и иностранные делегации вокруг сразу двух значимых дат... 19.11.2026, Sputnik Абхазия
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Юридическая неделя: 10 лет Конституционному суду и ключевые вызовы права
Sputnik Абхазия
Юридическая неделя: 10 лет Конституционному суду и ключевые вызовы права
В Сухуме проходит Абхазская юридическая неделя — масштабный форум, объединивший ученых, практиков и иностранные делегации вокруг сразу двух значимых дат: 10-летия Конституционного суда республики Абхазия и юбилея Института экономики и права Академии наук. В программе — открытые лекции, форсайт-сессии по вопросам безопасности государства, избирательной системы, образования и международного правопорядка, а также большая научно-практическая конференция об архитектуре публичной власти и балансе конституционного правосудия. Почему этот форум решили провести именно сейчас, какие задачи он решает и какую роль Конституционный суд играет в жизни республики спустя десять лет после создания? Об этом рассказали директор Института экономики и права АНА Фатима Камкия и доктор юридических наук, профессор Людмила Тхабисимова. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, юристы, аудио
Юридическая неделя: 10 лет Конституционному суду и ключевые вызовы права
16:13 19.11.2026 (обновлено: 17:06 19.11.2026)
В Сухуме проходит Абхазская юридическая неделя — масштабный форум, объединивший ученых, практиков и иностранные делегации вокруг сразу двух значимых дат: 10-летия Конституционного суда республики Абхазия и юбилея Института экономики и права Академии наук. В программе — открытые лекции, форсайт-сессии по вопросам безопасности государства, избирательной системы, образования и международного правопорядка, а также большая научно-практическая конференция об архитектуре публичной власти и балансе конституционного правосудия.
Почему этот форум решили провести именно сейчас, какие задачи он решает и какую роль Конституционный суд играет в жизни республики спустя десять лет после создания? Об этом рассказали директор Института экономики и права АНА Фатима Камкия и доктор юридических наук, профессор Людмила Тхабисимова.