Новые маршруты и итоги года: брифинг министра туризма Абхазии
17:56 21.11.2026 (обновлено: 19:42 21.11.2026)
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Брифинг министра туризма Абхазии Астамура Логуа состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия 21 ноября.
18 ноября на заседании Совета по туризму Ассамблеи народов мира в Москве было принято решение о создании маршрута по местам античного наследия Абхазии.
По словам Логуа, проект "Россия — Абхазия мировое античное наследие" сделает республику еще более привлекательной в туристическом плане.
На данном этапе министерство совместно с другими ведомствами должно изучить состояние памятников и подъездных путей к ним, проработать маршрут и программу проекта.
На брифинге Логуа ответил на вопросы, связанные с новогодним туризмом, подвел предварительные итоги 2026 года и рассказал о проблеме демпинга в турсфере.
18 ноября на заседании Совета по туризму Ассамблеи народов мира в Москве было принято решение о создании маршрута по местам античного наследия Абхазии.
По словам Логуа, проект "Россия — Абхазия мировое античное наследие" сделает республику еще более привлекательной в туристическом плане.
На данном этапе министерство совместно с другими ведомствами должно изучить состояние памятников и подъездных путей к ним, проработать маршрут и программу проекта.
На брифинге Логуа ответил на вопросы, связанные с новогодним туризмом, подвел предварительные итоги 2026 года и рассказал о проблеме демпинга в турсфере.