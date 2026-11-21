https://sputnik-abkhazia.ru/20261121/novye-marshruty-i-itogi-goda-press-konferentsiya-ministra-turizma-abkhazii-1067107225.html

Новые маршруты и итоги года: брифинг министра туризма Абхазии

Новые маршруты и итоги года: брифинг министра туризма Абхазии

Sputnik Абхазия

Брифинг министра туризма Абхазии Астамура Логуа состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия 21 ноября.​18 ноября на заседании Совета по туризму Ассамблеи народов... 21.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-21T17:56+0300

2026-11-21T17:56+0300

2026-11-21T19:42+0300

видео

мультимедиа

пресс-центр

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0b/15/1067107056_0:0:604:341_1920x0_80_0_0_017c8abbee54eefed94be18708cf36bf.jpg

Брифинг министра туризма Абхазии Астамура Логуа состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия 21 ноября.​18 ноября на заседании Совета по туризму Ассамблеи народов мира в Москве было принято решение о создании маршрута по местам античного наследия Абхазии.​По словам Логуа, проект "Россия — Абхазия мировое античное наследие" сделает республику еще более привлекательной в туристическом плане.На данном этапе министерство совместно с другими ведомствами должно изучить состояние памятников и подъездных путей к ним, проработать маршрут и программу проекта.​На брифинге Логуа ответил на вопросы, связанные с новогодним туризмом, подвел предварительные итоги 2026 года и рассказал о проблеме демпинга в турсфере.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, видео