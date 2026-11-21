Рентабельность и мощности: Качарава о внедрении солнечной генерации в Абхазии
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Для крупного бизнеса полный переход к солнечной генерации электроэнергии на сегодня не выгоден, отметил в беседе с ведущим радио Sputnik абхазский предприниматель Роман Качарава.
По его подсчетам, на объект, потребляющий около 100 киловатт, требуется установка оборудования стоимостью от 13 до 18 миллионов рублей. Срок эксплуатации — примерно 20–25 лет, но в этом промежутке времени, скорее всего, потребуется также замена батарей.
Такой вид энергетического обеспечения мог быть выгодным, если бы стоимость одного киловатт-часа составляла 40 рублей.
Солнечные панели могли бы стать полезны для объектов туристического размещения в контексте частичного самообеспечения и для майнинг-ферм, считает он.
При этом он отметил важность государственной поддержки бизнеса в виде частичной компенсации затрат, субсидирования, дешевых и долгих кредитов.
По его подсчетам, на объект, потребляющий около 100 киловатт, требуется установка оборудования стоимостью от 13 до 18 миллионов рублей. Срок эксплуатации — примерно 20–25 лет, но в этом промежутке времени, скорее всего, потребуется также замена батарей.
Такой вид энергетического обеспечения мог быть выгодным, если бы стоимость одного киловатт-часа составляла 40 рублей.
Солнечные панели могли бы стать полезны для объектов туристического размещения в контексте частичного самообеспечения и для майнинг-ферм, считает он.
При этом он отметил важность государственной поддержки бизнеса в виде частичной компенсации затрат, субсидирования, дешевых и долгих кредитов.