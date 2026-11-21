https://sputnik-abkhazia.ru/20261121/rentabelnost-i-moschnosti-kacharava-o-vnedrenii-solnechnoy-generatsii-v-abkhazii--1067098883.html

Рентабельность и мощности: Качарава о внедрении солнечной генерации в Абхазии

Рентабельность и мощности: Качарава о внедрении солнечной генерации в Абхазии

Sputnik Абхазия

Для крупного бизнеса полный переход к солнечной генерации электроэнергии на сегодня не выгоден, отметил в беседе с ведущим радио Sputnik абхазский... 21.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-21T11:14+0300

2026-11-21T11:14+0300

2026-11-21T11:14+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

электроэнергетика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0b/15/1067098716_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fff93e65418fbbc38c34dbeed089da19.jpg

Для крупного бизнеса полный переход к солнечной генерации электроэнергии на сегодня не выгоден, отметил в беседе с ведущим радио Sputnik абхазский предприниматель Роман Качарава.​По его подсчетам, на объект, потребляющий около 100 киловатт, требуется установка оборудования стоимостью от 13 до 18 миллионов рублей. Срок эксплуатации — примерно 20–25 лет, но в этом промежутке времени, скорее всего, потребуется также замена батарей.​Такой вид энергетического обеспечения мог быть выгодным, если бы стоимость одного киловатт-часа составляла 40 рублей.​Солнечные панели могли бы стать полезны для объектов туристического размещения в контексте частичного самообеспечения и для майнинг-ферм, считает он.​При этом он отметил важность государственной поддержки бизнеса в виде частичной компенсации затрат, субсидирования, дешевых и долгих кредитов.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, электроэнергетика, видео