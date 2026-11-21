https://sputnik-abkhazia.ru/20261121/tsifrovye-realii-kak-blogery-mogut-privlech-turistov-v-abkhaziyu-1067103378.html

Цифровые реалии: как блогеры могут привлечь туристов в Абхазию

Цифровые реалии: как блогеры могут привлечь туристов в Абхазию

Sputnik Абхазия

​В Абхазии недавно прошел Apsny Media Weekend.В нем приняли участие журналисты, продюсеры, авторы цифрового контента из Абхазии и России, а также звезды... 21.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-21T14:20+0300

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​В Абхазии недавно прошел Apsny Media Weekend.В нем приняли участие журналисты, продюсеры, авторы цифрового контента из Абхазии и России, а также звезды футбольной Медиалиги.Суммарно у них порядка 50–60 миллионов подписчиков.​В интервью Sputnik помощник министра туризма Абхазии Саид Аршба рассказал, как эти цифры повлияют на турпоток в Абхазию, что делать для привлечения гостей в межсезонье и как формируется интерес к туробъектам.

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