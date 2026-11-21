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Цифровые реалии: как блогеры могут привлечь туристов в Абхазию
Цифровые реалии: как блогеры могут привлечь туристов в Абхазию
Sputnik Абхазия
В Абхазии недавно прошел Apsny Media Weekend.В нем приняли участие журналисты, продюсеры, авторы цифрового контента из Абхазии и России, а также звезды... 21.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-21T14:20+0300
2026-11-21T14:20+0300
2026-11-21T14:20+0300
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В Абхазии недавно прошел Apsny Media Weekend.В нем приняли участие журналисты, продюсеры, авторы цифрового контента из Абхазии и России, а также звезды футбольной Медиалиги.Суммарно у них порядка 50–60 миллионов подписчиков.В интервью Sputnik помощник министра туризма Абхазии Саид Аршба рассказал, как эти цифры повлияют на турпоток в Абхазию, что делать для привлечения гостей в межсезонье и как формируется интерес к туробъектам.
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видео, мультимедиа, минтуризма, видео
видео, мультимедиа, минтуризма, видео
Цифровые реалии: как блогеры могут привлечь туристов в Абхазию
В Абхазии недавно прошел Apsny Media Weekend.
В нем приняли участие журналисты, продюсеры, авторы цифрового контента из Абхазии и России, а также звезды футбольной Медиалиги.
Суммарно у них порядка 50–60 миллионов подписчиков.
В интервью Sputnik помощник министра туризма Абхазии Саид Аршба рассказал, как эти цифры повлияют на турпоток в Абхазию, что делать для привлечения гостей в межсезонье и как формируется интерес к туробъектам.