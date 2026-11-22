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Конституционный суд Абхазии: 10 лет защиты прав граждан
Конституционный суд Абхазии: 10 лет защиты прав граждан
Sputnik Абхазия
Конституционный суд Республики Абхазия отмечает 10 лет со дня основания. К юбилейной дате в республике проходит Абхазская юридическая неделя, объединившая... 22.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-22T21:51+0300
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О становлении Конституционного суда Республики Абхазия, итогах десятилетней деятельности, наиболее значимых решениях и возможностях граждан по защите конституционных прав в интервью радио Sputnik рассказала председатель Конституционного суда Диана Пилия.Особое внимание уделили роли научного сообщества в развитии конституционного права, международному сотрудничеству, обмену профессиональным опытом и подготовке молодых юридических кадров.И о том, почему Конституционный суд является не только институтом защиты Конституции, но и важным инструментом защиты прав и свобод каждого гражданина.
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видео, мультимедиа, конституционный суд республики абхазия, конституция, конституция республики абхазия, видео
видео, мультимедиа, конституционный суд республики абхазия, конституция, конституция республики абхазия, видео
Конституционный суд Абхазии: 10 лет защиты прав граждан
Конституционный суд Республики Абхазия отмечает 10 лет со дня основания. К юбилейной дате в республике проходит Абхазская юридическая неделя, объединившая представителей конституционных судов, ведущих юристов, ученых и экспертов из Абхазии, России и других стран.
О становлении Конституционного суда Республики Абхазия, итогах десятилетней деятельности, наиболее значимых решениях и возможностях граждан по защите конституционных прав в интервью радио Sputnik рассказала председатель Конституционного суда Диана Пилия.
Особое внимание уделили роли научного сообщества в развитии конституционного права, международному сотрудничеству, обмену профессиональным опытом и подготовке молодых юридических кадров.
И о том, почему Конституционный суд является не только институтом защиты Конституции, но и важным инструментом защиты прав и свобод каждого гражданина.