https://sputnik-abkhazia.ru/20261122/pyat-chelovek-postradali-v-krasnodarskom-krae-iz-za-padeniya-oblomkov-bpla-1067113717.html

Пять человек пострадали в Краснодарском крае из-за падения обломков БпЛА

Пять человек пострадали в Краснодарском крае из-за падения обломков БпЛА

Sputnik Абхазия

Средства ПВО за ночь сбили 170 украинских БпЛА над российскими регионами. 22.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-22T12:14+0300

2026-11-22T12:14+0300

2026-11-22T12:14+0300

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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Пять человек пострадали в Краснодарском крае из-за падения обломков БпЛА, сообщает оперштаб Кубани.В поселке Афипском Северского района за медпомощью обратились четыре жителя. Также повреждены кровли и остекления 13 частных домов.В станице Медведовской пострадал один человек, повреждено остекление частного дома.На местах работают оперативные и специальные службы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261122/1067112894.html

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