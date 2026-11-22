https://sputnik-abkhazia.ru/20261122/sladkiy-brend-kak-delayut-sukhumskie-pryaniki-1067124151.html

Сладкий бренд: как делают сухумские пряники

Сладкий бренд: как делают сухумские пряники

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Бренду "Сухумский пряник" уже более 30 лет.Рецепт пряников их автор Константин Бебия держит под строжайшим секретом. Он... 22.11.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Бренду "Сухумский пряник" уже более 30 лет.Рецепт пряников их автор Константин Бебия держит под строжайшим секретом. Он хранится в голове кондитера, знают его лишь несколько сотрудников.Еще до Отечественной войны народа Абхазии Бебия работал на производстве знаменитой пекарни "Колос". После войны, когда предприятия были разрушены и мало кто осмеливался возобновить работу, кондитер решил во что бы то ни стало открыть собственный цех.Несколько месяцев он день за днем разрабатывал авторский рецепт пряников и, наконец, создал свое уникальное лакомство."Сухумский пряник" известен уже нескольким поколениям. Сегодня цех выпускает различные печенья и сладости, но пряник остается фишкой. Бебия рассказал, что его внучка сейчас получает образование технолога, он надеется на то, что она захочет продолжить семейное дело.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261104/1066768464.html

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