Сладкий бренд: как делают сухумские пряники
20:59 22.11.2026 (обновлено: 21:01 22.11.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукИзготовление сухумских пряников. Константин Бебия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Бренду "Сухумский пряник" уже более 30 лет.
Рецепт пряников их автор Константин Бебия держит под строжайшим секретом. Он хранится в голове кондитера, знают его лишь несколько сотрудников.
Еще до Отечественной войны народа Абхазии Бебия работал на производстве знаменитой пекарни "Колос".
Рецепт пряников их автор Константин Бебия держит под строжайшим секретом. Он хранится в голове кондитера, знают его лишь несколько сотрудников.
Еще до Отечественной войны народа Абхазии Бебия работал на производстве знаменитой пекарни "Колос".
После войны, когда предприятия были разрушены и мало кто осмеливался возобновить работу, кондитер решил во что бы то ни стало открыть собственный цех.
Несколько месяцев он день за днем разрабатывал авторский рецепт пряников и, наконец, создал свое уникальное лакомство.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Двухцветные сухумские пряники
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Двухцветные сухумские пряники
© Sputnik / Томас Тхайцук
Константин Бебия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Константин Бебия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумские пряники
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумские пряники
© Sputnik / Томас Тхайцук
Изготовление сухумских пряников
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Изготовление сухумских пряников
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Двухцветные сухумские пряники
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Константин Бебия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумские пряники
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Изготовление сухумских пряников
"Сухумский пряник" известен уже нескольким поколениям. Сегодня цех выпускает различные печенья и сладости, но пряник остается фишкой.
Бебия рассказал, что его внучка сейчас получает образование технолога, он надеется на то, что она захочет продолжить семейное дело.
Бебия рассказал, что его внучка сейчас получает образование технолога, он надеется на то, что она захочет продолжить семейное дело.