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"Осторожно, спойлер!": любимые киносцены
"Осторожно, спойлер!": любимые киносцены
Sputnik Абхазия
В новом эпизоде радиопередачи "Осторожно, спойлер!" ведущие поделились своими самыми любимыми сценами в кино. Они расскажут, почему эти моменты запали в душу... 23.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-23T16:10+0300
2026-11-23T16:10+0300
2026-11-23T16:10+0300
осторожно, спойлер!
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"Осторожно, спойлер!": любимые киносцены
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": любимые киносцены
В новом эпизоде радиопередачи "Осторожно, спойлер!" ведущие поделились своими самыми любимыми сценами в кино. Они расскажут, почему эти моменты запали в душу, как меняют восприятие фильма и чем цепляют зрителя даже после десятого просмотра.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, аудио
В новом эпизоде радиопередачи "Осторожно, спойлер!" ведущие поделились своими самыми любимыми сценами в кино. Они расскажут, почему эти моменты запали в душу, как меняют восприятие фильма и чем цепляют зрителя даже после десятого просмотра.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.