https://sputnik-abkhazia.ru/20261123/ostorozhno-spoyler-lyubimye-kinostseny-1067048268.html

"Осторожно, спойлер!": любимые киносцены

"Осторожно, спойлер!": любимые киносцены

Sputnik Абхазия

В новом эпизоде радиопередачи "Осторожно, спойлер!" ведущие поделились своими самыми любимыми сценами в кино. Они расскажут, почему эти моменты запали в душу... 23.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-23T16:10+0300

2026-11-23T16:10+0300

2026-11-23T16:10+0300

осторожно, спойлер!

подкасты

осторожно, спойлер

абхазия

кино

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"Осторожно, спойлер!": любимые киносцены Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": любимые киносцены

В новом эпизоде радиопередачи "Осторожно, спойлер!" ведущие поделились своими самыми любимыми сценами в кино. Они расскажут, почему эти моменты запали в душу, как меняют восприятие фильма и чем цепляют зрителя даже после десятого просмотра.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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