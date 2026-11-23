https://sputnik-abkhazia.ru/20261123/videomost-palliativnaya-pomosch-bez-granits-ot-pervogo-shaga-k-sisteme-proydet-v-sputnik--1067132713.html

Видеомост "Паллиативная помощь без границ: от первого шага к системе" пройдет в Sputnik

Видеомост "Паллиативная помощь без границ: от первого шага к системе" пройдет в Sputnik

Sputnik Абхазия

25 ноября в 13:00 состоится видеомост Симферополь-Сухум-Минск-Самара "Паллиативная помощь без границ: от первого шага к системе". 23.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-23T17:26+0300

2026-11-23T17:26+0300

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25 ноября в 13:00 состоится видеомост Симферополь-Сухум-Минск-Самара "Паллиативная помощь без границ: от первого шага к системе". Участники в Симферополе:Участники в Сухуме:В Минске:Болезнь не смотрит на границы, возраст или статус — она приходит без предупреждения и в корне меняет жизнь человека. В разных уголках мира борьба с неизлечимыми заболеваниями идет своим путем развития, у каждой страны свои вызовы. Но за всеми этими различиями стоит одна общая цель – сделать паллиативную помощь доступной, качественной и человечной для каждого человека и его семьи.Участие представителей нескольких стран позволит обсудить возможности сотрудничества, поделиться опытом, определить наиболее эффективные инструменты оказания помощи паллиативным пациентам, а также найти точки соприкосновения в решении вопросов повышения качества жизни людей с тяжелыми диагнозами на международном уровне.Какое развитие получила паллиативная помощь для взрослых и детей в последнее время? Можно ли говорить об увеличении потребности в этом виде медицинских услуг? На какой объем поддержки могут рассчитывать пациенты с подтвержденным диагнозом? С какими запросами и страхами приходят семьи, когда впервые сталкиваются с необходимостью паллиативной помощи?

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