https://sputnik-abkhazia.ru/20261124/vse-na-pomosch-spasatelnaya-operatsiya-v-sukhumskom-aeroportu-1067165013.html

Все на помощь: спасательная операция в Сухумском аэропорту

Все на помощь: спасательная операция в Сухумском аэропорту

Sputnik Абхазия

Первые совместные российско-абхазские тактико-спасательные учения прошли в Абхазии 24 ноября. Организаторы — Министерство здравоохранения Абхазии при участии... 24.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-24T15:51+0300

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в абхазии

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В учениях были задействованы МЧС, МВД и УГАИ, Агентство правительственной связи, министерства экономики, социального обеспечения и демографической политики, Государственный таможенный комитет, Погрануправление, прокуратура и другие службы республики. Sputnik Абхазия — информационный партнер тактико-специальных учений.

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