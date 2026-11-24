Все на помощь: спасательная операция в Сухумском аэропорту
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Первые совместные тактико-специальные учения Абхазии и России по медицине катастроф состоялись в республике.
Первые совместные тактико-специальные учения Абхазии и России по медицине катастроф состоялись в республике.
По легенде в Сухумском аэропорту совершил жесткую посадку рейс из Москвы, на борту которого были 180 человек, из них "пострадали" 47 пассажиров, двое погибли.
По легенде в Сухумском аэропорту совершил жесткую посадку рейс из Москвы, на борту которого были 180 человек, из них "пострадали" 47 пассажиров, двое погибли.
Первыми на полосу прибыли спасательные и медицинские службы аэропорта. Они эвакуировали пассажиров из салона.
Первыми на полосу прибыли спасательные и медицинские службы аэропорта. Они эвакуировали пассажиров из салона.
Затем к ним подключились силы МЧС Абхазии и бригады скорой помощи из Сухума и районов страны.
Затем к ним подключились силы МЧС Абхазии и бригады скорой помощи из Сухума и районов страны.
Пострадавших доставляли в Республиканскую, детскую и Гулрыпшскую больницы.
Пострадавших доставляли в Республиканскую, детскую и Гулрыпшскую больницы.
За ходом учений наблюдали президент Бадра Гунба и премьер-министр Владимир Делба.
За ходом учений наблюдали президент Бадра Гунба и премьер-министр Владимир Делба.
На месте была организована сортировка пассажиров по медучреждениям в зависимости от возраста и степени тяжести.
На месте была организована сортировка пассажиров по медучреждениям в зависимости от возраста и степени тяжести.
На носилках эвакуировали пострадавших в тяжелом состоянии, с переломами.
На носилках эвакуировали пострадавших в тяжелом состоянии, с переломами.
Министр здравоохранения Астамур Гуния отметил, что все службы отреагировали по сценарию.
Министр здравоохранения Астамур Гуния отметил, что все службы отреагировали по сценарию.
"Пострадавших" сыграли 60 студентов медколледжа.
"Пострадавших" сыграли 60 студентов медколледжа.
Помимо спасателей и врачей, были задействованы представители профильных ведомств, психологи, УГАИ МВД.
Помимо спасателей и врачей, были задействованы представители профильных ведомств, психологи, УГАИ МВД.
В Республиканской больнице помощь пострадавшим оказывали десять врачей и специалисты среднего медицинского персонала.
В Республиканской больнице помощь пострадавшим оказывали десять врачей и специалисты среднего медицинского персонала.
Спасатели незамедлительно отреагировали на вызов.
Спасатели незамедлительно отреагировали на вызов.
Министр по чрезвычайным ситуациям Алиас Авидзба тоже наблюдал за ходом эвакуации.
Министр по чрезвычайным ситуациям Алиас Авидзба тоже наблюдал за ходом эвакуации.
Первую помощь пострадавшим оказали на месте, потом их отправили в больницы.
Первую помощь пострадавшим оказали на месте, потом их отправили в больницы.