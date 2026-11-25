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Паллиативная помощь: международный опыт и общие проблемы

Паллиативная помощь: международный опыт и общие проблемы

Sputnik Абхазия

Видеомост Симферополь — Сухум — Минск — Самара о развитии паллиативной службы в международном масштабе состоялся в пресс-центре Sputnik 25 ноября.Участники... 25.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-25T22:46+0300

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Видеомост Симферополь — Сухум — Минск — Самара о развитии паллиативной службы в международном масштабе состоялся в пресс-центре Sputnik 25 ноября.Участники видеомоста обсудили актуальные вопросы и проблемы паллиативной помощи на местах и самые эффективные практики, применяемые в этой сфере.Речь также шла о том, как оказывается помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям, какие нововведения в паллиативной медицине предполагаются в ближайшее время.О ситуации в Абхазии участникам видеомоста рассказал помощник министра здравоохранения республики Алхас Джинджолия.

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