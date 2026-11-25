Разбор полетов: как прошли межведомственные учения при ЧС в Абхазии
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Межведомственные учения состоялись в республике 24 ноября. По сценарию, самолет совершил жесткую посадку в Сухумском аэропорту, были пострадавшие и погибшие.
Эксперты очень высоко оценили уровень подготовки Республиканской больницы к совместным абхазо-российским тактико-специальным учениям, рассказал замминистра здравоохранения Абхазии Олег Отырба.
Замминистра отметил, что по итогам оценки учений будет подготовлена дорожная карта реагирования при ЧС, а также учебный фильм.
Итоги межведомственного взаимодействия показали, что необходимо инвестировать государственные средства в материально-техническую базу здравоохранения, считает Отырба.
Организаторы учений — Министерство здравоохранения Абхазии при участии Минздрава России, Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и Министерства здравоохранения Краснодарского края, информационный партнер — Sputnik Абхазия.
Замминистра отметил, что по итогам оценки учений будет подготовлена дорожная карта реагирования при ЧС, а также учебный фильм.
Итоги межведомственного взаимодействия показали, что необходимо инвестировать государственные средства в материально-техническую базу здравоохранения, считает Отырба.
Организаторы учений — Министерство здравоохранения Абхазии при участии Минздрава России, Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и Министерства здравоохранения Краснодарского края, информационный партнер — Sputnik Абхазия.