https://sputnik-abkhazia.ru/20261125/razbor-poletov-kak-proshli-mezhvedomstvennye-ucheniya-pri-chs-v-abkhazii-1067204353.html

Разбор полетов: как прошли межведомственные учения при ЧС в Абхазии

Разбор полетов: как прошли межведомственные учения при ЧС в Абхазии

Sputnik Абхазия

Межведомственные учения состоялись в республике 24 ноября. По сценарию, самолет совершил жесткую посадку в Сухумском аэропорту, были пострадавшие и погибшие. 25.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-25T18:57+0300

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​Эксперты очень высоко оценили уровень подготовки Республиканской больницы к совместным абхазо-российским тактико-специальным учениям, рассказал замминистра здравоохранения Абхазии Олег Отырба.​Замминистра отметил, что по итогам оценки учений будет подготовлена дорожная карта реагирования при ЧС, а также учебный фильм.​Итоги межведомственного взаимодействия показали, что необходимо инвестировать государственные средства в материально-техническую базу здравоохранения, считает Отырба.​Организаторы учений — Министерство здравоохранения Абхазии при участии Минздрава России, Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и Министерства здравоохранения Краснодарского края, информационный партнер — Sputnik Абхазия.

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