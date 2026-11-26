https://sputnik-abkhazia.ru/20261126/itogi-tursezona-i-plany-goroda-chto-gotovyat-novomu-afonu-1067184712.html

Итоги турсезона и планы города: что готовят Новому Афону

Итоги турсезона и планы города: что готовят Новому Афону

Sputnik Абхазия

В программе "Главный четверг" глава Собрания города Новый Афон Азамат Чуаз подвел итоги туристического сезона, рассказал о том, что было сделано для улучшения... 26.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-26T14:29+0300

2026-11-26T14:29+0300

2026-11-26T14:29+0300

абхазия

новый афон

инфраструктура

дороги

пруды

туризм

курортный сезон

главный четверг

подкасты

радио

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0b/19/1067185045_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_adc38fdeb04f7dcd5588a0d1a2458c82.jpg

Итоги сезона и планы города: что готовят Новому Афону. Разговор с главой Собрания Sputnik Абхазия Итоги сезона и планы города: что готовят Новому Афону. Разговор с главой Собрания

В программе "Главный четверг" глава Собрания города Новый Афон Азамат Чуаз подвел итоги туристического сезона, рассказал о том, что было сделано для улучшения инфраструктуры города, какие работы планируют провести в Новоафонском пруду, а также для облагораживания городской площади и сквера.Слушайте подкаст.

абхазия

новый афон

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новый афон, инфраструктура, дороги, пруды, туризм, курортный сезон, главный четверг, подкасты, аудио