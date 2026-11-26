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Итоги турсезона и планы города: что готовят Новому Афону
Итоги турсезона и планы города: что готовят Новому Афону
Sputnik Абхазия
В программе "Главный четверг" глава Собрания города Новый Афон Азамат Чуаз подвел итоги туристического сезона, рассказал о том, что было сделано для улучшения... 26.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-26T14:29+0300
2026-11-26T14:29+0300
2026-11-26T14:29+0300
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Итоги сезона и планы города: что готовят Новому Афону. Разговор с главой Собрания
Sputnik Абхазия
Итоги сезона и планы города: что готовят Новому Афону. Разговор с главой Собрания
В программе "Главный четверг" глава Собрания города Новый Афон Азамат Чуаз подвел итоги туристического сезона, рассказал о том, что было сделано для улучшения инфраструктуры города, какие работы планируют провести в Новоафонском пруду, а также для облагораживания городской площади и сквера.Слушайте подкаст.
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абхазия, новый афон, инфраструктура, дороги, пруды, туризм, курортный сезон, главный четверг, подкасты, аудио
абхазия, новый афон, инфраструктура, дороги, пруды, туризм, курортный сезон, главный четверг, подкасты, аудио
В программе "Главный четверг" глава Собрания города Новый Афон Азамат Чуаз подвел итоги туристического сезона, рассказал о том, что было сделано для улучшения инфраструктуры города, какие работы планируют провести в Новоафонском пруду, а также для облагораживания городской площади и сквера.