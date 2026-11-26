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Выявить проблемы и найти пути решения: Рауль Лолуа о предстоящем гуманитарном форуме
Выявить проблемы и найти пути решения: Рауль Лолуа о предстоящем гуманитарном форуме
Sputnik Абхазия
В гуманитарном форуме активное участие будут принимать районы республики, сказал секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа."На форуме будут обсуждаться и проблемы... 26.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-26T09:38+0300
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В гуманитарном форуме активное участие будут принимать районы республики, сказал секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа."На форуме будут обсуждаться и проблемы районов. Люди, которые живут в наших районах, должны воспринимать все эти проблемы лично, они должны понимать, как в перспективе эти проблемы будут решаться", – подчеркнул он.Международный гуманитарный форум "Человек. Родина. Будущее" пройдет в Абхазии 21-22 декабря. Соответствующий указ подписан президентом Бадрой Гунба, создан Наблюдательный совет, а оргкомитет под руководством премьер-министра Владимира Делба уже провел первое заседание.
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видео, мультимедиа, рауль лолуа, видео
видео, мультимедиа, рауль лолуа, видео
Выявить проблемы и найти пути решения: Рауль Лолуа о предстоящем гуманитарном форуме
В гуманитарном форуме активное участие будут принимать районы республики, сказал секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа.
"На форуме будут обсуждаться и проблемы районов. Люди, которые живут в наших районах, должны воспринимать все эти проблемы лично, они должны понимать, как в перспективе эти проблемы будут решаться", – подчеркнул он.
Международный гуманитарный форум "Человек. Родина. Будущее" пройдет в Абхазии 21-22 декабря. Соответствующий указ подписан президентом Бадрой Гунба, создан Наблюдательный совет, а оргкомитет под руководством премьер-министра Владимира Делба уже провел первое заседание.