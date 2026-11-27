https://sputnik-abkhazia.ru/20261127/ansambl-sharatyn-buduschee-kollektiva-i-sokhranenie-naslediya-eduarda-bebiya-1067229165.html

Ансамбль "Шаратын": будущее коллектива и сохранение наследия Эдуарда Бебия

Ансамбль "Шаратын": будущее коллектива и сохранение наследия Эдуарда Бебия

Sputnik Абхазия

О ситуации в ансамбле "Шаратын", причинах заявления об уходе, значении коллектива для абхазской культуры и необходимости сохранения наследия основателя... 27.11.2026, Sputnik Абхазия

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О ситуации в ансамбле "Шаратын", причинах заявления об уходе, значении коллектива для абхазской культуры и необходимости сохранения наследия основателя ансамбля Эдуарда Бебия в интервью радио Sputnik рассказал художественный руководитель "Шаратына" Руслан Бебия.Особое внимание в беседе уделили истории становления ансамбля, его достижениям на международных сценах и трудностям, с которыми коллектив сталкивается на протяжении последних десятилетий.Также обсудили необходимость создания архива хореографического наследия Эдуарда Бебия, преемственность поколений и перспективы возвращения "Шаратына" к полноценной творческой деятельности.

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