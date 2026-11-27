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Ансамбль "Шаратын": будущее коллектива и сохранение наследия Эдуарда Бебия
Ансамбль "Шаратын": будущее коллектива и сохранение наследия Эдуарда Бебия
Sputnik Абхазия
О ситуации в ансамбле "Шаратын", причинах заявления об уходе, значении коллектива для абхазской культуры и необходимости сохранения наследия основателя... 27.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-27T15:05+0300
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О ситуации в ансамбле "Шаратын", причинах заявления об уходе, значении коллектива для абхазской культуры и необходимости сохранения наследия основателя ансамбля Эдуарда Бебия в интервью радио Sputnik рассказал художественный руководитель "Шаратына" Руслан Бебия.Особое внимание в беседе уделили истории становления ансамбля, его достижениям на международных сценах и трудностям, с которыми коллектив сталкивается на протяжении последних десятилетий.Также обсудили необходимость создания архива хореографического наследия Эдуарда Бебия, преемственность поколений и перспективы возвращения "Шаратына" к полноценной творческой деятельности.
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абхазия, хореограф, танцы, культура, видео, мультимедиа, видео
абхазия, хореограф, танцы, культура, видео, мультимедиа, видео
Ансамбль "Шаратын": будущее коллектива и сохранение наследия Эдуарда Бебия
О ситуации в ансамбле "Шаратын", причинах заявления об уходе, значении коллектива для абхазской культуры и необходимости сохранения наследия основателя ансамбля Эдуарда Бебия в интервью радио Sputnik рассказал художественный руководитель "Шаратына" Руслан Бебия.
Особое внимание в беседе уделили истории становления ансамбля, его достижениям на международных сценах и трудностям, с которыми коллектив сталкивается на протяжении последних десятилетий.
Также обсудили необходимость создания архива хореографического наследия Эдуарда Бебия, преемственность поколений и перспективы возвращения "Шаратына" к полноценной творческой деятельности.