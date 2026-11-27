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Налаживание взаимодействия: Тужба о визите делегации Абхазии в Санкт-Петербург
Налаживание взаимодействия: Тужба о визите делегации Абхазии в Санкт-Петербург
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19 ноября делегация Абхазии встретилась с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым. 27.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-27T18:10+0300
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Впечатлил уровень приема абхазской делегации в Санкт-Петербурге, сказал замминистра иностранных дел республики Ираклий Тужба. "Мы ощущали на себе ту поддержку, которая исходила от наших российских коллег. У Абхазии и Санкт-Петербурга выстраиваются особые взаимоотношения", - подчеркнул дипломат. 19 ноября в Санкт-Петербурге прошло рабочее совещание абхазской делегации с представителями профильных ведомств города под председательством вице-губернатора Кирилла Полякова.
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абхазия, санкт-петербург, видео, мультимедиа, видео
абхазия, санкт-петербург, видео, мультимедиа, видео
Налаживание взаимодействия: Тужба о визите делегации Абхазии в Санкт-Петербург
19 ноября делегация Абхазии встретилась с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым.
Впечатлил уровень приема абхазской делегации в Санкт-Петербурге, сказал замминистра иностранных дел республики Ираклий Тужба.
"Мы ощущали на себе ту поддержку, которая исходила от наших российских коллег. У Абхазии и Санкт-Петербурга выстраиваются особые взаимоотношения", - подчеркнул дипломат.
19 ноября в Санкт-Петербурге прошло рабочее совещание абхазской делегации с представителями профильных ведомств города под председательством вице-губернатора Кирилла Полякова.