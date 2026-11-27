https://sputnik-abkhazia.ru/20261127/nepodemnaya-tsena-prazdnika-rossiya-gotovitsya-k-novomu-godu-bez-krasnoy-ikry-1067226324.html

Неподъемная цена праздника: Россия готовится к Новому году без красной икры

Неподъемная цена праздника: Россия готовится к Новому году без красной икры

Sputnik Абхазия

Судя по всему, в этом году многие россияне предпочтут нарушить казавшуюся незыблемой традицию в виде бутербродов с красной икрой на новогоднем столе, пишет... 27.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-27T11:28+0300

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2026-11-27T11:28+0300

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Судя по всему, в этом году многие россияне предпочтут нарушить казавшуюся незыблемой традицию в виде бутербродов с красной икрой на новогоднем столе, пишет Екатерина Винокурова для РИА Новости. Дело в том, что баночка деликатеса теперь требует отдельной статьи праздничного бюджета — около 2400 рублей за сто граммов. За ценой на любимое лакомство в этом году стоят неудачная путина, дорогая доставка и ожидания продавцов. Однако объяснять все одной лишь жадностью торговли было бы слишком просто: лосося действительно стало меньше. Другой вопрос, насколько это оправдывает ценники.Главная причина взлета цен случилась еще до того, как товар попал на прилавок. К началу ноября на Дальнем Востоке добыли около 99,3 тысячи тонн тихоокеанских лососей при ожидавшихся примерно 230 тысячах. Для сравнения: итог 2025-го — 335,5 тысячи тонн. Нынешний предварительный результат обещает быть почти на 70 процентов ниже. Годовые итоги еще предстоит подвести, но основной промысловый сезон позади.Чтобы понять масштаб спада, достаточно посмотреть на самые заметные путины с начала века. В 2009-м российские рыбаки добыли 538,5 тысячи тонн тихоокеанских лососей, тогда это был рекорд. В 2018 году планку подняли до 676 тысяч тонн: этот результат остается историческим максимумом. Второй по величине улов пришелся на 2023-й — около 609 тысяч тонн. Нынешние объемы уступают рекордному сезону примерно в семь раз.Удачные годы, однако, никогда не шли ровной чередой. В 2020-м добыли 299,2 тысячи тонн лососей, а в 2021-м — 539 тысяч, в 2022-м — 272 тысячи. После богатого 2023 года вылов в 2024-м снизился до 235,5 тысячи тонн. Для лососевого промысла характерны сильные колебания, биологические циклы требуют сравнивать также четные годы с четными, а нечетные — с нечетными. Но и относительно не лучшего 2024-го нынешний результат существенно ниже.Есть еще одна статистическая ловушка: общий вылов нельзя подменять лососевым. В 2023 году российский флот добыл 5,37 миллиона тонн водных биоресурсов — рекорд за три десятилетия. В 2025-м показатель составил около 4,7 миллиона тонн. Однако большие уловы минтая или сельди не восполняют нехватку горбуши и кеты. Для цены красной икры важны виды рыбы, а не общий вес добытого в морях. Меньше лосося — меньше сырья для икры. По данным Россельхознадзора, в системе "ВетИС" зафиксировали 5,2 тысячи тонн икры путины 2026-го. Это заметно ниже прошлогодних примерно на 12 тысяч тонн.Ну а дальше включается экономика поставок. Холодильники, перевозки, топливо и оборудование требуют расходов даже при слабом улове. Если часть постоянных затрат приходится распределять на меньший объем продукции, каждый килограмм обходится дороже. "Рыбный союз" также указывает на рост издержек и допускает влияние сокращения нелегального предложения.Именно здесь проходит граница между объяснением подорожания и оправданием любой наценки. Недостаток сырья создает давление на рынок, но сам по себе не доказывает, что покупатель должен заплатить в два с половиной раза больше. Нужно сопоставить закупочные цены, расходы на переработку и доставку, запасы и торговую наценку. Высокая цена — еще не доказательство сговора, но и слабая путина — не универсальное оправдание.Часть ценового взлета спекулятивна: отдельные трейдеры закупились слишком дорого и теперь пытаются выйти из неудачных сделок. В перспективе полутора-двух месяцев наметилось прекращение ценовой гонки с выходом на среднюю стоимость в 17-18 тысяч рублей за килограмм икры в магазинах. Правда, возникает вопрос обоснованности и этой цены — поддержат ли такой ценник покупатели.Главная интрига этого сезона не в том, исчезнет ли икра совсем, а в том, сколько семей смогут позволить себе привычную порцию. Слабый улов изменил рынок. Насколько далеко вслед за ним уйдут цены, решат запасы, конкуренция и покупатель, который все чаще оценивает праздничный деликатес по ложке.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261122/1067123938.html

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Екатерина Винокурова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/0f/1031843883_403:-1:2203:1800_100x100_80_0_0_f5b12d1961d261484204744516f68df3.jpg

Екатерина Винокурова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/0f/1031843883_403:-1:2203:1800_100x100_80_0_0_f5b12d1961d261484204744516f68df3.jpg

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Екатерина Винокурова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/0f/1031843883_403:-1:2203:1800_100x100_80_0_0_f5b12d1961d261484204744516f68df3.jpg

россия, икра, экономика, мнение, авторы, колумнисты, новый год