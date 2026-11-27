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О победе на международном турнире. Разговор с Инаром Кетия
О победе на международном турнире. Разговор с Инаром Кетия
Sputnik Абхазия
Абхазский борец Инар Кетия завоевал золотую медаль международного турнира среди мужчин "50-летие победы С.П. Андиева на Олимпийских играх в Монреале 1976... 27.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-27T14:54+0300
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О победе на международном турнире. Разговор с Инаром Кетия
Sputnik Абхазия
О победе на международном турнире. Разговор с Инаром Кетия
Абхазский борец Инар Кетия завоевал золотую медаль международного турнира среди мужчин "50-летие победы С.П. Андиева на Олимпийских играх в Монреале 1976 года".Спортсмен выступал в весовой категории 65 кг и представлял Москву. Соревнования проходили во Владикавказе с 20 по 21 ноября. Инар Кетия в программе "Дополнительное время" рассказал о своем участии в турнире и ближайших планах.Слушайте подкаст.
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абхазия, спорт, борьба, дополнительное время, подкасты, аудио
абхазия, спорт, борьба, дополнительное время, подкасты, аудио
О победе на международном турнире. Разговор с Инаром Кетия
Абхазский борец Инар Кетия завоевал золотую медаль международного турнира среди мужчин "50-летие победы С.П. Андиева на Олимпийских играх в Монреале 1976 года".
Спортсмен выступал в весовой категории 65 кг и представлял Москву. Соревнования проходили во Владикавказе с 20 по 21 ноября. Инар Кетия в программе "Дополнительное время" рассказал о своем участии в турнире и ближайших планах.