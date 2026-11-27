https://sputnik-abkhazia.ru/20261127/ucheniya-po-meditsine-katastrof-v-abkhazii-kakie-izmeneniya-zhdut-meditsinskie-sluzhby-1067202145.html

Учения по медицине катастроф в Абхазии: какие изменения ждут медицинские службы

Учения по медицине катастроф в Абхазии: какие изменения ждут медицинские службы

Sputnik Абхазия

Масштабные тактико-специальные учения по медицине катастроф прошли в Абхазии. Что показали учения , о значении взаимодействия с российскими коллегами... 27.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-27T18:49+0300

2026-11-27T18:49+0300

2026-11-27T18:49+0300

абхазия

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Учения по медицине катастроф в Абхазии: какие изменения ждут медицинские службы Sputnik Абхазия Учения по медицине катастроф в Абхазии: какие изменения ждут медицинские службы

Масштабные тактико-специальные учения по медицине катастроф прошли в Абхазии. Что показали учения , о значении взаимодействия с российскими коллегами, насколько был важен здесь их опыт, какие практические наработки абхазские медики могут перенять в рамках этого сотрудничества, какие изменения могут быть в работе медицинских служб после учения, почему важно наличие в государстве службы медицины катастроф, в эфире радио в программе "Взаимный интерес" рассказал начальник Медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов.Слушайте подкаст.

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абхазия, россия, медицина, сотрудничество, мчс абхазии, взаимный интерес, подкасты, аудио