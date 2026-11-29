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Бизнес и межпарламентские связи: итоги визита абхазской делегации в Петербург

Бизнес и межпарламентские связи: итоги визита абхазской делегации в Петербург

Sputnik Абхазия

Абхазская делегация побывала в Санкт-Петербурге, где прошли встречи с представителями городской власти, деловых и парламентских кругов. Говорили о взаимном... 29.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-29T18:37+0300

2026-11-29T18:37+0300

2026-11-29T18:37+0300

абхазия

санкт-петербург

сотрудничество

встречи

договоренности

взаимный интерес

подкасты

радио

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Бизнес и межпарламентские связи: итоги визита абхазской делегации в Петербург Sputnik Абхазия Бизнес и межпарламентские связи: итоги визита абхазской делегации в Петербург

Абхазская делегация побывала в Санкт-Петербурге, где прошли встречи с представителями городской власти, деловых и парламентских кругов. Говорили о взаимном сотрудничестве, торговле и о тех практических направлениях, где у Абхазии и Петербурга есть общий интерес. Как прошли встречи, какие договоренности уже готовы к реализации, и что в перспективе, рассказал заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба.Слушайте подкаст.

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абхазия, санкт-петербург, сотрудничество, встречи, договоренности, взаимный интерес, подкасты, аудио