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Бизнес и межпарламентские связи: итоги визита абхазской делегации в Петербург
Бизнес и межпарламентские связи: итоги визита абхазской делегации в Петербург
Sputnik Абхазия
Абхазская делегация побывала в Санкт-Петербурге, где прошли встречи с представителями городской власти, деловых и парламентских кругов. Говорили о взаимном... 29.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-29T18:37+0300
2026-11-29T18:37+0300
2026-11-29T18:37+0300
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Бизнес и межпарламентские связи: итоги визита абхазской делегации в Петербург
Sputnik Абхазия
Бизнес и межпарламентские связи: итоги визита абхазской делегации в Петербург
Абхазская делегация побывала в Санкт-Петербурге, где прошли встречи с представителями городской власти, деловых и парламентских кругов. Говорили о взаимном сотрудничестве, торговле и о тех практических направлениях, где у Абхазии и Петербурга есть общий интерес. Как прошли встречи, какие договоренности уже готовы к реализации, и что в перспективе, рассказал заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба.Слушайте подкаст.
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абхазия, санкт-петербург, сотрудничество, встречи, договоренности, взаимный интерес, подкасты, аудио
абхазия, санкт-петербург, сотрудничество, встречи, договоренности, взаимный интерес, подкасты, аудио
Абхазская делегация побывала в Санкт-Петербурге, где прошли встречи с представителями городской власти, деловых и парламентских кругов. Говорили о взаимном сотрудничестве, торговле и о тех практических направлениях, где у Абхазии и Петербурга есть общий интерес. Как прошли встречи, какие договоренности уже готовы к реализации, и что в перспективе, рассказал заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба.