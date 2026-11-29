Определить потенциал: Андзор Гоов о тактико-специальных учениях
13:06 29.11.2026 (обновлено: 13:09 29.11.2026)
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Первые межведомственные абхазо-российские учения прошли в республике 24 ноября. По сценарию, самолет совершил жесткую посадку в Сухумском аэропорту, были пострадавшие и погибшие.
Главной целью тактико-специальных учений было достичь взаимодействия и слаженной работы ведомств, сказал руководитель медслужбы МЧС Абхазии Андзор Гоов.
"Это были очень серьезные учения. Нам нужно было выработать некий алгоритм действий при таких ситуациях. Все действия были проведены в соответствии с точными задачами, и я, думаю, что учения прошли нормально", — подчеркнул он.
Одной из задач учений было оценить возможности больниц, какой объем помощи они оказывают на местах, а также определить маршрутизацию "пострадавших", добавил Гоов.
Абхазо-российские учения по медицине катастроф состоялись в республике 24 ноября.
Их организатором выступило Министерство здравоохранения Абхазии при участии Минздрава России, Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и Министерства здравоохранения Краснодарского края.
"Это были очень серьезные учения. Нам нужно было выработать некий алгоритм действий при таких ситуациях. Все действия были проведены в соответствии с точными задачами, и я, думаю, что учения прошли нормально", — подчеркнул он.
Одной из задач учений было оценить возможности больниц, какой объем помощи они оказывают на местах, а также определить маршрутизацию "пострадавших", добавил Гоов.
Абхазо-российские учения по медицине катастроф состоялись в республике 24 ноября.
Их организатором выступило Министерство здравоохранения Абхазии при участии Минздрава России, Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и Министерства здравоохранения Краснодарского края.