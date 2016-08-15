Доброволец: мои предки однажды потеряли Родину, я не мог потерять ее еще раз

Памятный день 15 августа посвящен добровольцам Северного Кавказа, Юга России и других республик, пришедшим на помощь Абхазии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

О том, как прибывали через перевалы на помощь братскому народу добровольцы с Северного Кавказа, и о вкладе добровольческого движения в победу корреспонденту Sputnik рассказали добровольцы, ветераны войны Абхазии.

Sputnik, Рада Ажиба

С первых дней Отечественной войны народа Абхазии (ОВНА) 1992-1993 годов начало формироваться добровольческое движение. В Абхазию стали прибывать добровольцы из республик Северного Кавказа, Юга России и Кавказской диаспоры за рубежом.

15 августа 1992 года на второй день грузино-абхазской войны в Гудауту прибыла первая группа добровольцев из Северного Кавказа во главе с Султаном Сосналиевым.

© Sputnik / Томас Тхайцук Килба о Добровольческом движении: я считал своим долгом быть здесь

Герой Абхазии Мухамед Килба в период 1992-93 годов командовал гагрским оборонительным рубежом, был заместителем командующего Гумистинским фронтом, командиром первой бригады Вооруженных Сил Абхазии.

"Весть о том, что началась война, меня застала в Черкесске. Я, как человек военный и брат абхазского народа, посчитал себя обязанным прийти на помощь, встать рядом на защиту Апсны. Я был достаточно взрослым, чтоб принять такое решение. Мои родители восприняли эту новость как должное, отец поддержал меня, так как у меня был опыт, я уже проходил войну в Афганистане", — вспоминает Килба.

Несмотря на то, что Абхазия являлась исторической родиной Мухамеда Килба, первый визит в Абхазию пришелся на военное время.

"Я обязан был быть рядом и поддержать братский народ. Я впервые приехал в Абхазию, на свою историческую родину, в самый сложный период, в период войны, вспоминать это больно", — отмечает с сожалением он.

Добровольцы добирались до Абхазии как могли, говорит ветеран войны Сергей Дудиев, главным для них было поддержать абхазов.

"Мы добирались как могли, кто через горы, кто, рискуя своей жизнью, через границу. Для нас было важно, чтобы Абхазия сохранилась. Мы понимали, что в этой войне нужно быть рядом, ведь абхазы нас тоже не оставили бы в беде. Мы все были молоды, недостаточно мудры, но наше решение было правильным", — с гордостью заявил Сергей Дудиев.

Печальная новость о том, что в Абхазии началась война, добровольца из Иордании Халдуна Лейба застала в Нальчике, где он в это время гостил у родственников.

предоставлено Асланбеком Мирзоевым Кабардинские добровольцы и абхазские ополченцы. Пицунда 1993.

"Когда мне сказали, что на мою Родину напали враги, я был в театре. Оттуда я направился туда, где собирались добровольцы, и вступил в отряд Султана Сосналиева. Через два дня я был в Абхазии. Мои предки однажды потеряли свою родину, я не мог допустить, чтобы я потерял ее дважды", — рассказал о событиях тех дней Лейба.

Артур Козаев и его родной брат приехали в Абхазию воевать из Осетии. В этой неравной войне у Козаева погиб брат Робин Козаев, который награжден посмертно орденом Леона.

© Sputnik / Илона Хварцкия Сны об Абхазии репатрианта Лейба

"После приезда в Абхазию я попал в штаб Конфедерации кавказских народов, меня определили в армянский батальон. С братом мы были в разных группах. После взятия Шромы мой 18-летний брат подорвался на мине, я искал его долго," — делится тяжелыми воспоминаниями Козаев.

В течение суток после вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазию в Гудауту начали прибывать первые добровольцы и формировать отряды. В здании Гудаутского лесхоза расположился штаб Конфедерации горских народов Кавказа (КГНК). Первым начальником оперативного штаба КГНК был организатор всего добровольческого движения Муса Шанибов. После него был кабардинец Феликс Бекалдиев, затем чеченец Абуязи Дахьядов, потом шапсуг Руслан Гвашев, затем адыгеец Амин Зехов. Вся работа, которая велась в штабе, с самого начала контролировалась и направлялась ими.

Автор книги о добровольцах "Их души тают над горами", всю войну проработавшая в штабе Конфедерации, Лили Хагба убеждена, что добровольцы вместе с народом Абхазии приближали долгожданную победу.

"С каждым днем количество добровольцев увеличивалось. Приезжали отовсюду, и в первую очередь из республик Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Южной Осетии. Эти ребята пришли помогать, им ничего не нужно было, кроме освобождения малочисленного народа от навязанной войны", — подчеркнула Хагба.

© Sputnik Томас Тхайцук Гуния: страх пришел позже, после того как мы увидели первых погибших

Лили Хагба вспоминает встречи с родителями каждого добровольца из КБР, КЧР и Адыгеи, погибшего за свободу Абхазии.

Более двух тысяч добровольцев участвовало в боевых действиях. 51 человек удостоен высокого звания "Герой Абхазии", 247 – награждены орденом Леона, 623 – медалью "За отвагу". Более 260 добровольцев погибло, защищая Апсны.

В городе-герое Гудаута перед зданием, в котором во время войны располагался штаб Конфедерации горских народов Кавказа, стоит памятная стела добровольцам. Авторы стелы – художники Батал Джапуа, Тимур Кайтан и Беслан Багателиа. На стеле изображен орел – символ свободы, под его левым крылом изображен абхазский флаг, под правым – флаг Конфедерации.

День добровольца – 15 августа — в Республике Абхазия отмечают с 2012 года.

8 августа 2013 года президент Абхазии Александр Анкваб подписал закон "О внесении изменений в Закон о праздничных и памятных днях Республики Абхазия", в соответствии с которым 15 августа объявлено праздничным рабочим днем — Днем добровольца.