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Бармен Богдан Ямашев

Киевско-сухумский коктейль: украинец в абхазском баре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Перевод на абхазский (17)
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Бармен Богдан Ямашев в Международный день бармена рассказал о своей профессии и о том, что отличает клиентов на Украине, откуда он приехал, от абхазских ценителей коктейлей.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Богдан приехал в Абхазию три года назад из Киева, по его словам, он много слышал об Абхазии и решил связать свою жизнь с республикой. Однако барменом он стал не сразу.

Начал официантом

После переезда в Абхазию Богдан Ямашев год проработал официантом, после чего решил вернуться к своему киевскому занятию – встать за стойку бара.

"Когда я был официантом, всегда смотрел на работу бармена, мне очень нравилось, так как они общаются с гостями, которые сидят за стойкой. Было интересно узнать об алкогольных и безалкогольных напитках", — говорит бармен.

Бармен Богдан Ямашев
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бармен Богдан Ямашев

 

Богдан отмечает, что он пока еще постигает профессию бармена и не умеет в совершенстве жонглировать бутылками, но вот в приготовлении различных коктейлей у него уже есть большой опыт.

"Я еще только учусь жонглировать, хочу обязательно пройти эту школу и научиться", — признается он.

Абхазские особенности

Посетители бара на Украине и в Абхазии очень разные и предпочитают различные напитки, поделился наблюдениями бармен.

"В Абхазии люди не очень искушены в напитках, чего нельзя сказать об украинцах. Мужчины в Абхазии в основном заказывают крепкие коктейли, девушки — полегче", — отмечает он.

Богдан признается, что хотел бы остаться в Абхазии и дальше здесь совершенствовать свои профессиональные навыки.

"Я планирую остаться в Абхазии и продолжать работу. Эта работа творческая, допустим, в классические коктейли можно добавить что-то свое. Допустим, если коктейль состоит из трех видов алкоголя, можно сделать его из четырех, для того чтобы он был вкуснее и лучше", — сказал он.

В Абхазии работать барменом легче, чем на Украине, признается Богдан Ямашев.

"На Украине нужно окончить курсы бармена, чтобы куда-то попасть на работу именно барменом", — заметил он.

В своей работе Богдан использует различные напитки, в Абхазии больше всего он делает коктейли из виски, рома, текилы, водки. Один коктейль он может приготовить всего за 2-3 минуты.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба
Киевско-сухумский коктейль: украинец в абхазском баре
Темы:
Перевод на абхазский (17)



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