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Спектакль Пять вечеров

Абхазия покажет: "Пять вечеров" РУСДРАМа отправляются на Володинский фестиваль

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Труппа Русского драматического театра со спектаклем "Пять вечеров" выступит 10 февраля в театре "На Литейном". О том, как РУСДРАМ получил приглашение на один из самых престижных театральных фестивалей России, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В РУСДРАМе уже несколько месяцев висит объявление о гастролях в Санкт-Петербурге. Так труппа напоминает себе, что предстоит сложная и почетная миссия представлять все театральное искусство республики на престижном международном театральном форуме.

"Письмо с приглашением участвовать на Володинском фестивале, который называется "Пять вечеров", мы получили еще в сентябре, после того как здесь у нас на постановке "Пяти вечеров" побывала эксперт премии "Золотая маска", один из организаторов этого фестиваля Оксана Кушляева", – рассказал директор театра Ираклий Хинтба.

Предыстория приглашения имеет же более глубокие корни.

"Когда у нас вышел спектакль "Пять вечеров", я понял, что нужно отправить письмо в оргкомитет Володинского фестиваля. Письмо отправили вместе с записью со спектакля. После чего к нам прилетела Оксана Кушляева, посмотрела спектакль и в тот вечер нам сообщила, что спектакль отобран на участие в фестивале. Позже мы получили письмо из Санкт-Петербурга, которое, в частности, подписано Алисой Фрейндлих, с приглашением посетить этот фестиваль. Мы с удовольствием туда поедем", — признался Хинтба.

Спектакль Пять вечеров
© Sputnik / Илона Хварцкия
"Пять вечеров" в Сухуме: начало
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Директор театра Искандера отметил, что Володинский фестиваль – один из самых важных в среде профессиональных критиков.

"Этот фестиваль, конечно, всегда привлекал наше внимание, и мы стремились туда попасть, потому что это действительно знаковый фестиваль, очень важный и высоко ценимый в театральной среде и в среде профессиональных критиков, и в среде любителей театра", — сказал он.

После приглашения в культурную столицу России, в РУСДРАМе стали вовсю готовиться к гастролям.

"Мы подготовили декорацию. Немного поменяли к "Пяти вечерам" в Питере – теперь обновленные шахта и лифт. Это сделано для того, чтобы удобно было их транспортировать в Санкт-Петербург. Чтобы во время перевозки не испортились декорации, сделали их на металлической основе. Все остальные многоуровневые конструкции остаются неизменными. Все декорации, которые есть в спектакле и которые уже видел абхазский зритель, будут задействованы и в Питере", – рассказал о процессе подготовки к гастролям Ираклий Хинтба.

Реквизит сотрудники театра уже отправили на гастроли. 

"Уже мой заместитель Денис Джопуа и главный художник театра Виталий Кацба были с техвизитом в Питере, в театре "На Литейном". Они посмотрели сцену, площадку. Мы уже понимаем, как эти декорации будут там смотреться. Машина с декорациями отправилась еще 5 февраля. Актеры и другие сотрудники театра вылетают 9 февраля", – сообщил Хинтба.

  • Реквизит РУСДРАМа
    Реквизит РУСДРАМа
    © Фото: РУСДРАМ
  • Реквизит РУСДРАМа
    Реквизит РУСДРАМа
    © Фото: РУСДРАМ
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© Фото: РУСДРАМ
Реквизит РУСДРАМа

Финансовую поддержку оказали правительство республики и компания "А-мобаил".

"Конечно, очень непросто было найти финансирование, потому что организаторы оплачивают только проживание и питание в Санкт-Петербурге. А вот перелет туда и обратно и перевозка декорации – очень затратные. Мы искали деньги. И я очень рад, что наше государство в лице президента и министра культуры, а также компания "А-мобаил" поддержали нас. Все они нам помогли реализовать этот проект", – добавил Хинтба.

Труппа Русского драматического театра со спектаклем "Пять вечеров" выступит 10 февраля в театре "На Литейном".

"Это такой самый престижный и ответственный день фестиваля. Выступаем в театре "На Литейном", в самом центре культурной столицы России. Билеты уже практически все проданы. Если мы сыграем хотя бы так, как играем здесь, то спектакль будет иметь успех. Главное – не перенервничать и не растеряться. Туда также приедут режиссер Антон Киселюс, художник по свету Евгений Лисицин. Все они будут там вместе с нами, чтобы показать спектакль на самом высоком уровне", — заверил директор РУСДРАМа.

В Санкт-Петербурге с 6 по 10 февраля проходит международный театральный фестиваль "Пять вечеров", посвященный памяти ленинградского драматурга Александра Володина. В последний день фестиваля постановку "Пять вечеров" зрителям представит Русский драматический театр имени Фазиля Искандера.




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