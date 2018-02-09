Что знает "зубная фея" о детях: история из "жуткого" кабинета

Как вылечить 55-й зуб и почему врач должен быть в курсе выхода мультновинок, узнал корреспондент Sputnik, наблюдавший за работой детского зубного врача в Международный день стоматолога, который отмечается 9 февраля.

Амра Амичба, Sputnik.

В первый раз

Пятилетний Дамир Гунба впервые посещает стоматолога. Мальчик не жаловался на зубную боль, но мама Ирма Хашиг вовремя обнаружила кариес.

"Лучше сразу полечить кариес и не запускать, чтобы не образовалась дырочка. Я объяснила Дамиру, что есть специальная щеточка, которая забирает кариес. Перед посещением доктора совершенно не проявил никакой боязни", — уверяет она.

Чрезвычайно серьезный Дамир присел на кресло и стал уверено отвечать на вопросы.

"В садик я не хожу, ходил раньше, но я маме сказал, что больше не хочу. Но я хожу на абхазские народные танцы", — заявил пациент.

На помощь Дамиру должна прийти "зубная фея" Сария Лакрба. Она окончила стоматологический факультет Ростовского государственного медицинского университета, там же в Ростове-на-Дону прошла ординатуру. Уже два года работает в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук Стоматолог Сария Лакрба

Сария лично выходит к Дамиру и провожает его в кабинет. Если бы не медоборудование, то все напоминало бы комнату в детском развлекательном центре. На стенах постеры мультфильмов, шары, стоит цветная мебель и даже стоматологическое кресло "небольничного" цвета.

Помимо обычных вопросов о возрасте или имени, стоматолог внезапно переходит на "неврачебную" тему о мультфильмах. Дамир охотно делится информацией.

"К тебе недавно зубная фея приходила?— спросила врач, увидев отсутствие одного зуба, который, как объяснил ребенок, выпал дома сам. — Под подушку положил зубик, она забрала, а что тебе фея подарила конфетку или монетку?"

Ответ Дамира удивил даже маму.

"Фея оставила мне 160 рублей", — сказал он.

55-й зуб

После осмотра выясняется, что Дамиру нужно ставить пломбу.

"Лечение разделим на два приема. За один прием сложновато будет, ребенок устанет. У Дамирчика глубокий кариес. На первом приеме сделаем анестезию, уберем нерв, положим специальную пасту и поставим временную пломбу. На следующем приеме уже анестезия не нужна, будем ставить постоянную "световую" пломбу", — объясняет врач.

Ответ доктора на вопрос корреспондента, какой зуб подлежит лечению, поначалу вогнал в ступор.

"55-й зуб будем лечить. У молочных зубов немного по-другому идет счет. У ребенка полость делится на четыре сегмента — 5, 6, 7 и 8.

Соответственно, 51-й – это первый зуб, 53-й, например, это клык, а 55-й – это самый последний из молочных зубов справа, — пояснила стоматолог. — Обозначение для докторов, чтобы запись была в карте, какие зубы мы пролечили. Двадцать зубов в молочном прикусе. Последний сегмент – это восемь, так как у ребенка на каждой стороне по пять зубов, то последний крайний зуб восьмого сегмента – 85-й зуб. Не удивляйтесь!"

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Заморозить "микробика"

Прежде чем приступить к анестезии, доктор весьма образно предупреждает пациента.

"Ты же мороженое кушаешь летом, а когда кушаешь во рту холодно становится? То же самое будет и сейчас, — сказала Сария Лакрба. — Я тебе рассказывала о заморозке? Как мы будем микробиков на зубе разгонять? Чтобы заморозить твой зубик, у меня есть специальная ледяная водичка. Когда будем замораживать твой зубик, все вокруг закрывают глаза. Потому что если капельки льда попадают на глазки, глазки могут у нас заморозиться. Мама закроет глаза, дядя с камерой, который ходит здесь, тоже закроет глаза. Открываем ротик и не закрываем. Ой, у меня уже рука заморозилась, быстренько закрывай глаза".

© Sputnik / Томас Тхайцук Стоматолог Сария Лакрба

Позже выясняется, что это нужно было сделать для того, чтобы ребенок не видел, как подносится ко рту шприц с иглой.

"Молодец, ты заслужил грамоту! Какой храбрый мальчик", — сказала стоматолог при виде того, как по-взрослому держится мальчик.

Пока не начала действовать анестезия, врач "заговаривает зубы" мальчику.

"А ты смотрел мультик "Холодное сердце"?— при отрицательном ответе Дамира Сария Лакрба "спохватилась". — Ну, конечно, как же я забыла, это же девчачий мультик. Может, "Тачки" и машинка Маккуин? Как чувствуешь, все микробы покрылись льдом?"

Не прерывая беседы, доктор готовит ребенка к удалению нерва.

"Как будто пчелка прилетела, сейчас будет жужжать, не бойся этого. Пчелка пришла и почистила зубик от микробов", — комментирует Лакрба.

Дамир вел себя храбро, и его даже не смутили посторонние люди. Обошлось без капризов или хныканья.

"Вам повезло для съемок, что ко мне пришел такой пациент", — с улыбкой сказала Сария Лакрба.

Грамота от феи

Пока зубной врач готовила пломбу, она рассказала Дамиру, что в конце лечения его ждет грамота "за смелость и отвагу, проявленную при лечении зубов, и за победу над страхом и заботу о собственном здоровье".

"Как тигры голодные открывают рот, знаешь? Покажи мне. Пошире откроешь ротик, быстрее все сделаем, — мотивирует врач. — Я поставлю трубочку. Водичку и слюну ты не глотаешь. Слоник будет собирать водичку".

Слова подбадривания "умница, "молодец", "солнышко", "зайка", "мама может тобой гордиться", "храбрый мальчик" и вопрос "все хорошо?" — звучат в течение всего приема.

© Sputnik / Томас Тхайцук Юный пациент - Дамир Гунба

Было весьма интересно наблюдать за пятилетним Дамиром Гунба, который ни разу не проявил недовольства. Сария Лакрба превратила неприятный визит в игру. Так что лечить зубы, как это ни странно прозвучит, даже весело.

"Промываем водичкой. Все! Молодец! Ну, ты герой!" — завершает Сария Лакрба.

За примерное поведение Дамиру разрешали выбрать воздушный шарик любимого цвета, а стоматолог Сария Лакрба вручила обещанную грамоту.

Выбор

Сария Лакрба рассказывает, что выбрала профессию по совету родителей.

"Детским доктором хотела стать с курса третьего, когда пошла специализация, но меня не поддержали. После того как окончила ординатуру и специализированные курсы, выбор пал точно на детского стоматолога. Ни секунды еще не пожалела, потому что работа приносит радость. Бывает, приходишь домой без сил, и даже не хочешь никого видеть, нет сил разговаривать, но если ребенок тебе улыбается, обнимает и говорит спасибо – это многого стоит", — убеждена она.

Стоматолог раскрыла секреты, как ей удается налаживать контакт с маленькими пациентами.

"Разные дети, я могу не всем нравиться. Я тоже человек. Бывает, что с первой попытки не удается наладить контакт. Мы встречаемся два-три раза, на четвертый раз у нас что-то получается. Либо я всегда даю альтернативу, говорю, попробуйте обратиться к другому доктору. Если чисто психологически не можем найти друг с другом контакт, не вижу в этом ничего плохого. Если ребенок пришел в первый раз ко мне, намного легче, нежели он пришел от другого доктора. Я его подстраиваю под себя. И в основном это удается", — признается она.

К каждому можно найти подход, если немного поддаться детским капризам и преподнести все в игровой форме, считает врач.

"Очень важно, как родители настраивают ребенка. Такие слова, как "укол", "боль" надо исключить. Потому что мы заранее их программируем на то, что может быть больно, что ему сделают укол, — отметила детский зубной врач. — Я знаю, как правильно подать укол. Тот же Дамир ничего не понял, настроила его на заморозку, хотя предполагался укол. Есть неприятный момент с уколом иглы, но если ребенка отвлечешь, все пройдет незаметно".

Самое главное для ребенка, говорит Сария Лакрба, — обязательно надо стать его другом.

"Никаких "Здравствуй! Как себя чувствуешь?", а "Привет! Как дела? Какой мультик смотрел?", или "Какую оценку получил?", если на приеме подросток. Обязательно надо быть в курсе выхода всех новых мультиков. Должен знать всех персонажей, — поделилась секретами детский зубной врач. — С подростками люблю работать. У них такой период, когда есть о чем поговорить. Иногда, если пациентам 13-14 лет, задаю вопросы о выборе профессии, могу что-то посоветовать, высказать свое мнение".

Международный день стоматолога (англ. International Day of dentist) отмечается 9 февраля — в День святой Аполлонии (St. Apollonia).