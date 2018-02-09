Лечение как игра: стоматолог показывает приемы против детского страха

На прием с мамой пришел пятилетний Дамир Гунба. Встречает его доктор Сария и провожает в кабинет. Стоматолог проводит осмотр и приступает к лечению зуба. Чтобы процесс прошел для маленького пациента безболезненно, в течение приема зубной врач рассказывает о каждом действии, но преподносит медицинские процедуры в игровой форме. Так анестезия – это заморозка "микробика", а чтобы ребенок не увидел шприц, советует ему закрыть глаза, чтобы капелька "ледяной" воды якобы не попала ему в глаза и не заморозила их.

Маленький Дамир ведет себя бесстрашно, не проявляя никаких признаков страха, за что получает от своего стоматолога грамоту "за смелость и отвагу, проявленную при лечении зубов".

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