"Огонь, батарея!": конкурс российских артиллеристов на полигоне Цабал

Командиры артиллерийских батарей российской военной базы в Абхазии состязались в стрельбе, за действиями "огнестрельных нарядов" наблюдал и не оглох корреспондент Sputnik Абхазия.

Бадри Есиава, Sputnik



Командный пункт с шикарным видом

Полигон Цабал расположен примерно в 35 километрах от Сухума. К нему ведет живописная дорога с каньонами, ущельями и мелкими речушками, которая выводит на просторы одной из исторических местностей Абхазии. Отсюда открывается шикарный вид на заснеженные горы и зеленые низменности. От созерцания окружающих красот отвлекают далекие раскаты орудийных залпов, значит, мы приближаемся к точке назначения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс российских артиллеристов на полигоне Цабал

На одной из возвышенностей разместился командный пункт, который управляет конкурсом артиллеристов имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.

Артиллеристы ведут огонь по целям с закрытых позиций, но не вслепую, их "глаза" и "навигаторы" — 20 офицеров, укрывшихся в блиндажах. От опыта и точности "координаторов" зависит, насколько точно будут поражены учебные цели.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс российских артиллеристов на полигоне Цабал

"Те военнослужащие, которые сейчас находятся на огневой позиции, не видят свои цели. Мы их координируем, ориентируем и даем команду на огонь. При этом мы используем военный "GPS", карту местности, дальномер и буссоль – прибор оптической разведки", — поясняет командир артиллерийской батареи Седьмой российской военной базы Александр Елькин, кстати, лидер четвертого дня конкурса.

Осторожно, мина

Минометчики "бьют аккуратно, но сильно". Молодые солдаты быстро и бережно подхватывают снаряды из ящиков и еще более осторожно закидывают их в "пасть" миномета. От взрывов 120-миллиметровых мин под ногами содрогается земля, и еще несколько секунд звенит в ушах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс российских артиллеристов на полигоне Цабал

"Отрабатываем задачу по обороне. В отличие от обычных артиллерийских систем, мортирные возможности миномета позволяют вести огонь по целям из укрытия, по лощинам, по скатам гор. Можем выполнять задачи как по обстрелу, так и по задымлению и освещению определенной территории. Дальность выстрела от 500 метров до семи километров", — уточняет командир минометной батареи капитан Сергей Черницов.

В этот день свой первый выстрел из миномета сделал старший наводчик Дмитрий Киреев. По словам военнослужащего, таких эмоций он прежде не испытывал.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс российских артиллеристов на полигоне Цабал

"Незабываемые впечатления. Конечно, было очень волнительно перед первым выстрелом, а от его ожидания меня переполнял адреналин, сердце сильно колотилось", — признался молодой боец и добавил, что планирует после окончания службы подписать контракт и остаться в мотострелковой батарее Седьмой российской военной базы.

Служить в Абхазии для него — одно удовольствие, рассказал Дмитрий. Близость гор, моря, живописная природа производят на него сильные впечатления, а постоянно теплая погода не перестает удивлять.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс российских артиллеристов на полигоне Цабал

Капитан Сергей Черницов остался доволен "работой" своей "сотни" и высоко оценил их сплоченность, собранность и навыки.

Видео "Цабал "под огнем": как российские артиллеристы в Абхазии палили из всех стволов" смотрите здесь >>

Гаубицы и "Град"

На другом холме "окопались" 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Массивные орудия с длинными стволами могут достать цель на расстоянии до 15 с половиной километров.

Военные продемонстрировали всю мощь этих орудий. Несколько раз залпом и поодиночке гаубицы выпускали снаряды по целям.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс российских артиллеристов на полигоне Цабал

Командир третьего орудия Владислав Костюк объяснил, что стрельба начинается с выстраивания прицела и расчета дальности траектории. Затем специальными вертикальным и горизонтальным механизмами выставляют пушку в нужном направлении. Прицельные устройства предельно простые, "невысокотехнологичные", но эффективные, по принципу напоминают строительный ватерпас – пузырьки воздуха движутся в жидкости и ориентируют положение по горизонту и вертикали.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс российских артиллеристов на полигоне Цабал

Неподалеку от гаубиц разместились реактивные системы залпового огня "Град", очень напоминают "Катюши" времен Великой Отечественной войны. Военные поясняют, что, несмотря на внешнее сходство, они, конечно же, отличаются по возможностям и мощи.

В боекомплекте БМ21, "модельное" название "Града", 40 снарядов, зона поражения 400Х400 метров.

"Дальность стрельбы составляет до 21 километра, весь пакет снарядов выпускается за 20 секунд. Они используются в любых военных условиях для поражения крупномасштабных целей, живой силы и огневых средств как при наступлении, так и во время обороны", — рассказал главный судья военного конкурса, подполковник Владимир Коломейцев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс российских артиллеристов на полигоне Цабал

У "Града" есть и еще одно преимущество. Он может навести ужас еще до удара. Свист снарядов при их приближении, подчеркнул подполковник, деморализует врага.

Журналистам удалось убедиться в правдивости слов Владимира Коломейцева, когда "Грады" начали метать свои реактивные "дротики". Вот где действительно все дрожало под ногами, закладывало уши, а траву прижимало давлением при выстреле.

Снаряды один за другим вылетали с такой скоростью, что увидеть их было возможно только при замедленной съемке на смартфон.