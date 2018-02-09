"Огонь, батарея!": конкурс российских артиллеристов на полигоне Цабал

Бадри Есиава, Sputnik
Командный пункт с шикарным видом
Полигон Цабал расположен примерно в 35 километрах от Сухума. К нему ведет живописная дорога с каньонами, ущельями и мелкими речушками, которая выводит на просторы одной из исторических местностей Абхазии. Отсюда открывается шикарный вид на заснеженные горы и зеленые низменности. От созерцания окружающих красот отвлекают далекие раскаты орудийных залпов, значит, мы приближаемся к точке назначения.
На одной из возвышенностей разместился командный пункт, который управляет конкурсом артиллеристов имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.
Артиллеристы ведут огонь по целям с закрытых позиций, но не вслепую, их "глаза" и "навигаторы" — 20 офицеров, укрывшихся в блиндажах. От опыта и точности "координаторов" зависит, насколько точно будут поражены учебные цели.
"Те военнослужащие, которые сейчас находятся на огневой позиции, не видят свои цели. Мы их координируем, ориентируем и даем команду на огонь. При этом мы используем военный "GPS", карту местности, дальномер и буссоль – прибор оптической разведки", — поясняет командир артиллерийской батареи Седьмой российской военной базы Александр Елькин, кстати, лидер четвертого дня конкурса.
Осторожно, мина
Минометчики "бьют аккуратно, но сильно". Молодые солдаты быстро и бережно подхватывают снаряды из ящиков и еще более осторожно закидывают их в "пасть" миномета. От взрывов 120-миллиметровых мин под ногами содрогается земля, и еще несколько секунд звенит в ушах.
"Отрабатываем задачу по обороне. В отличие от обычных артиллерийских систем, мортирные возможности миномета позволяют вести огонь по целям из укрытия, по лощинам, по скатам гор. Можем выполнять задачи как по обстрелу, так и по задымлению и освещению определенной территории. Дальность выстрела от 500 метров до семи километров", — уточняет командир минометной батареи капитан Сергей Черницов.
В этот день свой первый выстрел из миномета сделал старший наводчик Дмитрий Киреев. По словам военнослужащего, таких эмоций он прежде не испытывал.
"Незабываемые впечатления. Конечно, было очень волнительно перед первым выстрелом, а от его ожидания меня переполнял адреналин, сердце сильно колотилось", — признался молодой боец и добавил, что планирует после окончания службы подписать контракт и остаться в мотострелковой батарее Седьмой российской военной базы.
Служить в Абхазии для него — одно удовольствие, рассказал Дмитрий. Близость гор, моря, живописная природа производят на него сильные впечатления, а постоянно теплая погода не перестает удивлять.
Капитан Сергей Черницов остался доволен "работой" своей "сотни" и высоко оценил их сплоченность, собранность и навыки.
Видео "Цабал "под огнем": как российские артиллеристы в Абхазии палили из всех стволов" смотрите здесь >>
Гаубицы и "Град"
На другом холме "окопались" 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Массивные орудия с длинными стволами могут достать цель на расстоянии до 15 с половиной километров.
Военные продемонстрировали всю мощь этих орудий. Несколько раз залпом и поодиночке гаубицы выпускали снаряды по целям.
Командир третьего орудия Владислав Костюк объяснил, что стрельба начинается с выстраивания прицела и расчета дальности траектории. Затем специальными вертикальным и горизонтальным механизмами выставляют пушку в нужном направлении. Прицельные устройства предельно простые, "невысокотехнологичные", но эффективные, по принципу напоминают строительный ватерпас – пузырьки воздуха движутся в жидкости и ориентируют положение по горизонту и вертикали.
Неподалеку от гаубиц разместились реактивные системы залпового огня "Град", очень напоминают "Катюши" времен Великой Отечественной войны. Военные поясняют, что, несмотря на внешнее сходство, они, конечно же, отличаются по возможностям и мощи.
В боекомплекте БМ21, "модельное" название "Града", 40 снарядов, зона поражения 400Х400 метров.
"Дальность стрельбы составляет до 21 километра, весь пакет снарядов выпускается за 20 секунд. Они используются в любых военных условиях для поражения крупномасштабных целей, живой силы и огневых средств как при наступлении, так и во время обороны", — рассказал главный судья военного конкурса, подполковник Владимир Коломейцев.
У "Града" есть и еще одно преимущество. Он может навести ужас еще до удара. Свист снарядов при их приближении, подчеркнул подполковник, деморализует врага.
Журналистам удалось убедиться в правдивости слов Владимира Коломейцева, когда "Грады" начали метать свои реактивные "дротики". Вот где действительно все дрожало под ногами, закладывало уши, а траву прижимало давлением при выстреле.
Снаряды один за другим вылетали с такой скоростью, что увидеть их было возможно только при замедленной съемке на смартфон.