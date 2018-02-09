Цабал "под огнем": как российские артиллеристы в Абхазии палили из всех стволов

Командиры артиллерийских батарей российской военной базы ЮВО в Абхазии проводят конкурс по полевой выучке среди офицеров, который завершится в воскресенье 11 февраля.

На военном полигоне Цабал командиры российской военной базы ЮВО в Абхазии отрабатывают артиллерийские навыки. Лидером по набранным баллам к четвертому дню конкурса был командир батареи Седьмой российской военной базы Александр Елькин. Огонь велся из укрытых позиций.

"Те военнослужащие, которые сейчас находятся на огневой позиции, не видят свои цели. Мы их координируем, ориентируем и даем команду на огонь. При этом мы используем военный "GPS", карту местности, беспилотники, дальномер и буссоль – прибор оптической разведки", — поясняет командир артиллерийской батареи Седьмой российской военной базы Александр Елькин.

На вооружении у военных 122-миллиметровые минометы, гаубицы Д-30 и реактивные системы залпового огня "Град".

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