От Ревкома к Советам: первый съезд депутатов Абхазии

Первый съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Абхазии состоялся 12 февраля 1922 года в Сухуме. О том, что обсуждалось на этом съезде, как он повлиял на дальнейшее развитие республики, рассказал корреспонденту Sputnik Бадри Есиава историк Сослан Салакая.

После установления советской власти в 1921 году, рассказал историк Сослан Салакая, высшим государственным органом Абхазии стал Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

"Настала пора передачи власти от Революционного комитета к Советам, когда в республике и ее районах были созданы высшие представительные органы. Параллельно с этим появился и Совет народных комиссаров", — отметил Салакая.

Историк добавил, что формальным высшим органом в те годы считались съезды советов, в перерывах работы которых эту функцию выполнял ЦИК (Центральный исполнительный комитет – ред.).

© Sputnik Роберт Джопуа Салакая: договор с Грузией 1921 года – судьбоносное событие для Абхазии

Первым председателем ЦИК в Абхазии был избран Ефрем Эшба, который до этого возглавлял Ревком Абхазии, а Совет народных комиссариатов возглавил Нестор Лакоба, который воспринимался в обществе как человек с самым высоким авторитетом.

"На первом съезде Советов Абхазии, прошедшем 12 февраля 1922 года, был ратифицирован союзный договор между Грузией и Абхазией, который был заключен 16 декабря 1921 года. Таким образом, Абхазия получила уникальный статус договорной Советской Социалистической республики", — рассказал историк.

Историк подчеркнул, несмотря на то, что это был основной вопрос, который обсуждался на первом съезде Советов Абхазии, большое внимание было уделено и земельной реформе, в рамках которой земля была объявлена национализированной и передавалась в пользование крестьянам.

По мнению Салакая, земельная реформа и создание "комбедов" (комитетов бедноты — ред.) стали первой"артерией" в вопросе решения проблем простых крестьян, а принятые решения на съезде способствовали учреждению новой, советской власти в Абхазии.

"Эта новая система поставила во главе исполнительной власти в республике Нестора Лакоба, с которым на протяжении полутора десятилетий ассоциировалась советская власть в Абхазии", — отметил Салакая.

Союз Советских Социалистических Республик был создан в 1922 году спустя пять лет после Великой Октябрьской революции. СССР занимал 1/6 часть обитаемой суши Земли, в Союз входило 15 республик. Свое существование СССР прекратил в 1991 году.