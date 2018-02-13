Электрический удар: что нужно сделать до приезда скорой

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Небольшой дождь обещают синоптики Абхазии в среду В среду территория Абхазии окажется в теплом секторе Средиземноморского циклона, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы. 10

Масленица, день второй: блины с мясом и грибами С 12 по 18 февраля отмечается Масленица. Чтобы в масленичную неделю блинчики никому не надоели, будем предлагать вам простые и интересные рецепты вкусных блинов. 69