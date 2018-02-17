Шестой день масленицы: готовим блинный торт

Масленичная неделя подходит к уикенду. Это ли не повод после тяжелой рабочей недели собрать всю семью и порадовать себя блинным тортом. Его приготовление займет не больше 40 минут, а послевкусие останется на весь день.

Для шоколадных блинов нам понадобится:

Блины:

Мука – 5 ст.л.

Подсолнечное масло – 2 ч. л.

Щепотка соли

Яйцо — 1 шт.

Сметана – 2 ст. л.

Стакан воды

Начинка:

Сливки – 100 гр. 20% жирности

Сметана – 5 ст. л.

Ягоды (ежевика)

Зефир

Мармелад

Смешать муку, яйцо, добавить подсолнечное масло и щепотку соли. А для того чтобы торт стал мягче, в тесто добавляем 2 ложки сметаны. Смешиваем все продукты и печем блины на среднем огне.

После того как наши "коржи" готовы, даем им охладиться, чтобы не растопить крем.

Приступаем к начинке. Рецепт проще простого – именно то, что нужно для ленивого вечера пятницы. Итак, взбиваем сливки, добавляем взбитую сметану. Начинка должна быть густой, как сливочный крем. По вкусу можно добавить сахарную пудру.

Собираем блинный торт.

"Фаршируем" наши коржи кремом и ягодами — собираем башню. Последний слой посыпаем какао, украшаем зефиром и мармеладом. Отправляем торт в холодильник на 10-15 минут, подаем к столу с чаем, получаем комплименты.

Приятного аппетита и хороших "блинных" выходных.

Видеорецепт смотрите здесь>>