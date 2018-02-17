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Золовкины посиделки: готовим блинный торт

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Темы:
Масленичная неделя: готовим блины (11)
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© Sputnik Томас Тхайцук, Асмат Цвижба

Масленичная неделя подошла к уикенду. Это ли не повод после тяжелой рабочей недели собрать всю семью и порадовать себя блинным тортом. Его приготовление займет не больше 40 минут, а послевкусие останется на весь день.

Для шоколадных блинов нам понадобится:

Блины:

Мука – 5 ст.л.

Подсолнечное масло – 2 ч. л. 

Щепотка соли

Яйцо — 1 шт. 

Сметана – 2 ст. л. 

Стакан воды

Начинка:

Сливки – 100 гр.  20% жирности

Сметана – 5 ст. л. 

Ягоды (ежевика) 

Зефир

Мармелад

Как приготовить блинный торт, читайте здесь>>

Темы:
Масленичная неделя: готовим блины (11)



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