Золовкины посиделки: готовим блинный торт

Для шоколадных блинов нам понадобится:
Блины:
Мука – 5 ст.л.
Подсолнечное масло – 2 ч. л.
Щепотка соли
Яйцо — 1 шт.
Сметана – 2 ст. л.
Стакан воды
Начинка:
Сливки – 100 гр. 20% жирности
Сметана – 5 ст. л.
Ягоды (ежевика)
Зефир
Мармелад
Масленичная неделя подошла к уикенду. Это ли не повод после тяжелой рабочей недели собрать всю семью и порадовать себя блинным тортом. Его приготовление займет не больше 40 минут, а послевкусие останется на весь день.
Мука – 5 ст.л.
Подсолнечное масло – 2 ч. л.
Щепотка соли
Яйцо — 1 шт.
Сметана – 2 ст. л.
Стакан воды
Сливки – 100 гр. 20% жирности
Сметана – 5 ст. л.
Ягоды (ежевика)
Зефир
Мармелад
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