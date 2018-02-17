Хинтба: студенты Щуки дебютируют в РУСДРАМе в сложнейших ролях

В 2014 году при содействии Министерства культуры России и Министерства культуры Абхазии в Театральном институте имени Бориса Щукина была набрана первая абхазская студия.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Четыре выпускника Театрального института имени Щукина Гурам Квициния, Осман Абухба, Дэвид Пилия и Милана Ломия дебютируют в премьерном спектакле РУСДРАМа "Игрок" по Достоевскому. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия гендиректор театра Искандера Ираклий Хинтба, который побывал в Москве на зачете по мастерству актера студентов абхазской студии Щуки.

Кроме того, Осман Абухба и Милана Ломия также будут играть, по словам Хинтба, две сложнейшие центральные роли в спектакле "Все мои сыновья".

"Переживаем, конечно, я больше всех. Но если это получится, а я уверен, что это должно получиться, я вижу их потенциал, то это будет спектакль-откровение для Абхазии. Завидую тем зрителям, которые на него придут в апреле", — отметил гендиректор РУСДРАМа.

Интервью Ираклия Хинтба слушайте здесь>>

Рассказывая об успехах молодых артистов в театральном институте имени Щукина, Хинтба отметил, что выросло новое поколение профессиональных абхазских актеров.

© Sputnik Лев Рыжков Худрук об игре студентов Щуки: абхазский колорит в венецианской комедии

"Студия, художественный руководитель Елена Одинцова, ректор Евгений Князев сделали невозможное с ребятами из Абхазии, которые изначально к такому интенсивному обучению, к такой внутренней перестройке, не были готовы. Щукинская великая школа показала свою силу и возможность изменения людей, их переформатирования. Они теперь совершенно другие, они теперь внутреннее более размяты, а внешне технически оснащеннее, чем год назад. То есть рост очевиден. Те ребята, за которым я больше следил, в них тоже вижу заметный очевидный рост. Они очень достойны. Я уверен, что если у них получится свою творческую карьеру связать с Абхазией, то они и для себя, и для страны принесут большую пользу", — считает Ираклий Хинтба.

В 2014 году при содействии Министерства культуры России и Министерства культуры Абхазии в Театральном институте имени Бориса Щукина была набрана первая абхазская студия.