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Кабинет министров РА.

Минфин Абхазии раскрыл планы на ближайшее время

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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19 февраля 2018 года исполнение обязанностей министра финансов Республики Абхазия возложено на Ирму Амичба, заместителя министра финансов Республики Абхазия.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Главная задача Министерства финансов на сегодняшний день – автоматизация бюджетного учета и процесса формирования бюджета, рассказала на радио Sputnik исполняющая обязанности Министра финансов Абхазии Ирма Амичба.

"Сейчас исполнение бюджета у нас в стране автоматизировано, а процесса формирования, к сожалению, нет, и одна из задач, которая стоит перед Минфином, привести это в соответствие. В целом если говорить о работе, то Минфин также будет продолжать выполнять свои обязанности в рамках нашего законодательства" – сказала она.

Как отметила Амичба, Минфин Абхазии делает все, чтобы бюджетный учет страны был воспроизведен в соответствии с законом.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"На сегодняшний день, мы, в первую очередь, акцентируем наше внимание на эффективном формировании бюджета на последующие годы, соответственно его четкое и прозрачное исполнение. Как вы знаете, у нас функционирует казначейское исполнение, – добавила она. – Первая задача – формирование автоматизированного бюджетного учета страны, который должен быть воспроизведен в соответствии с законом. И, естественно, работники финансов, и я в том числе, будем работать над тем, чтобы в стране была прозрачность наших финансовых ресурсов".

Финансовое состояние республики, по словам исполняющего обязанности министра финансов, на сегодняшний день остается стабильным.

"Работаем мы в соответствии с законом о форме бюджетного устройства и в соответствии с нашим положением о Министерстве финансов, где четко прописаны цели, задачи и порядок работы ведомства", – резюмировала Ирма Амичба.

Биография Ирмы Амичба>>

Ирма Амичба была назначена исполняющим обязанности Министра финансов 19 февраля 2018 года.




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