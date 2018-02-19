Табагуа: готовим письмо в Верховный суд Абхазии о законности избрания судьи КС

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Депутат Парламента Батал Табагуа в интервью Sputnik рассказал о том, что группа парламентариев готовит письмо с обращением в Верховный суд в связи с неверными итогами голосования при избрании Алисы Бигвава судьей Конституционного суда.

В результате тайного голосования на заседании Парламента 12 февраля за Алису Бигвава отдали голоса 23 депутата, против — один. Испорченных бюллетеней не было.

Батал Табагуа считает, что для избрания Алисы Бигвава на должность судьи Конституционного суда необходимо было 24 голоса "за", а не 23.

"Очень обидно, что Алиса Зурбована (Бигвава — ред.) попала под такие внутрипарламентские проблемные моменты. Но к сожалению, есть то, что есть. Дело в том, что во время сессии, ряд депутатов, в том числе и я, сказали руководителю счетной комиссии о том, что счетная комиссия неправильно подвела итоги голосования. Статья 44 Конституции Республики Абхазия гласит о том, что при принятии конституционного закона, а также при необходимости квалифицированного большинства, требуются голоса двух третей от общего числа депутатов", — отметил депутат.

Более того, добавил он, есть часть 1 статьи 105 регламента Парламента Республики Абхазия, которая уточняет, что Конституционный закон Республики Абхазия считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Народного Собрания.

"Если исходить из того, что у нас 35 депутатских голосов и две трети от них составляет 23,3 здесь действие арифметическое больше-меньше, 23 депутата – это естественно меньше чем 23,3. Соответственно следующей цифрой является 24, которая является квалифицированным большинством. Это было указано на сессии, после этого группа депутатов обратилась к спикеру Парламента привести в соответствие с действующим законодательством. Мы написали письмо, отдали еще в пятницу, для того, чтобы рассмотрели этот вопрос, но произошло полное игнорирование всего этого", — подчеркнул Табагуа.

Если парламент будет принимать незаконные решения, то это ни к чему хорошему не приведет, отметил депутат.

"Обидно, что несколько человек пытаются манипулировать всей страной. Они еще и хотят манипулировать парламентом. Те времена ушли, и незаконные решения приниматься не будут. Если парламент хочет наводить порядок, то он должен начинать с себя", — заключил Табагуа.

Алиса Бигвава избранная судьей Конституционного суда Абхазии, 19 февраля принесла присягу в Народном Собрании Абхазии.