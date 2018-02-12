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Бигвава

Судьей Конституционного суда Абхазии утверждена Алиса Бигвава

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (63)
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Первое заседание весенней сессии Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия состоялось в понедельник 12 февраля.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Алиса Бигвава утверждена на должность судьи Конституционного суда Парламентом Абхазии в понедельник 12 февраля, передает с места события корреспондент Sputnik Абхазия.

Кандидатуру Алисы Бигвава представил заместитель руководителя Администрации президента Абхазии Дмитрий Шамба, который ознакомил парламентариев с ее биографией.

Спикер Парламента Валерий Кварчия подчеркнул, что Конституционный суд Абхазии должен был быть сформирован уже давно, и тянуть с этим вопросом больше нельзя. Он рекомендовал своим коллегам проголосовать "за" кандидатуру Алисы Бигвава.

Председателем счетной комиссии был назначен депутат Валерий Агрба, также в комиссию вошли Инал Тарба и Александр Цишба. В ходе тайного голосования за Бигвава проголосовали 23 депутата, против — один. Испорченных бюллетеней не было.

Весы Фемиды, наручники и судейский молоток
© Fotolia/ Dianaduda
Парламент отклонил кандидатуру пятого судьи Конституционного суда Абхазии

Депутаты Народного Собрания также присвоили Алисе Бигвава высший квалификационный класс.

Алиса Бигвава – старший помощник генерального прокурора Республики Абхазия по особым поручениям, государственный советник юстиции 3 класса.

Ранее Парламент страны утвердил на должность судей Конституционного суда Людмилу Ходжашвили, Рауля Пантия, Диану Пилия, Нурия Тания.

30 апреля 2014 года в Конституцию Республики Абхазия были внесены поправки, предусматривающие учреждение Конституционного суда. До этого функции конституционного контроля находились в компетенции Верховного суда Абхазии.

В соответствии с законодательством Абхазии судьи Конституционного суда должны быть не моложе 40 лет и иметь 15-летний опыт работы. Судьи Конституционного суда утверждаются Парламентом по представлению президента сроком на 15 лет.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (63)



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