Судьей Конституционного суда Абхазии утверждена Алиса Бигвава

СУХУМ, 12 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Алиса Бигвава утверждена на должность судьи Конституционного суда Парламентом Абхазии в понедельник 12 февраля, передает с места события корреспондент Sputnik Абхазия.

Кандидатуру Алисы Бигвава представил заместитель руководителя Администрации президента Абхазии Дмитрий Шамба, который ознакомил парламентариев с ее биографией.

Спикер Парламента Валерий Кварчия подчеркнул, что Конституционный суд Абхазии должен был быть сформирован уже давно, и тянуть с этим вопросом больше нельзя. Он рекомендовал своим коллегам проголосовать "за" кандидатуру Алисы Бигвава.

Председателем счетной комиссии был назначен депутат Валерий Агрба, также в комиссию вошли Инал Тарба и Александр Цишба. В ходе тайного голосования за Бигвава проголосовали 23 депутата, против — один. Испорченных бюллетеней не было.

© Fotolia/ Dianaduda Парламент отклонил кандидатуру пятого судьи Конституционного суда Абхазии

Депутаты Народного Собрания также присвоили Алисе Бигвава высший квалификационный класс.

Алиса Бигвава – старший помощник генерального прокурора Республики Абхазия по особым поручениям, государственный советник юстиции 3 класса.

Ранее Парламент страны утвердил на должность судей Конституционного суда Людмилу Ходжашвили, Рауля Пантия, Диану Пилия, Нурия Тания.

30 апреля 2014 года в Конституцию Республики Абхазия были внесены поправки, предусматривающие учреждение Конституционного суда. До этого функции конституционного контроля находились в компетенции Верховного суда Абхазии.

В соответствии с законодательством Абхазии судьи Конституционного суда должны быть не моложе 40 лет и иметь 15-летний опыт работы. Судьи Конституционного суда утверждаются Парламентом по представлению президента сроком на 15 лет.