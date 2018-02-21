Противодействие наркотикам: проект "Форум-театр" проводят в школах Сухума

Научный сотрудник Института педагогики Алхас Джопуа в интервью Sputnik рассказал о проекте "Организация профилактической работы по вопросам наркомании в образовательных учреждениях с использованием интерактивных технологий "Форум - театр".

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Институт педагогики осуществляет проект, который называется "Организация профилактической работы по вопросам наркомании в образовательных учреждениях с использованием интерактивных технологий "Форум-театр", сказал корреспонденту Sputnik научный сотрудник института Алхас Джопуа.

"Идея проекта – профилактика наркомании среди подростков, пропаганда здорового образа жизни через интерактивную методику "Форум-театр". Целевая группа проекта — это старшеклассники, направлен проект на осознанную неприязнь к наркотикам и подготовку учебного материала профилактики наркомании", — добавил он.

Открытый диалог и анализ повысит сопротивляемость молодых людей к наркотикам, заметил специалист.

"Молодые люди могут бросить вызов наркомании и противостоять этой эпидемии, которая наносит демографический и психо-травматический ущерб обществу", — отметил Джопуа.

Интерактивная методика противодействия наркомании "Форум-театр" — очень известная технология в мире, сказал он.

"Методика считается одной из самых эффективных в мире, мы проводим "Форум-театр" в школах города Сухум, мы охватили уже несколько школ, наша аудитория — это в основном старшеклассники", — подчеркнул сотрудник Института педагогики.

При проведении "Форума-театра" между учениками распределяются роли, в импровизированном выступлении детям доносится пагубность наркомании, говорит Алхас Джопуа.

"Наши зрители начинают принимать участие в сценке, то есть мы начинаем анализировать, что подвело человека встать перед выбором принимать наркотики или же нет. Суть процесса состоит в том, чтобы изменит ситуацию к лучшему, то есть не довести до критического момента", — отметил он.

После работы с учащимися начнется другой этап – работа среди преподавателей.

"Мы хотим обучить преподавателей, чтобы они переняли методику и уже самостоятельно, без нас проводили эту работу у себя в школе. Дети, которые уже примерили на себя негативные роли, у них вырабатывается неприязнь к наркотикам, суть в том, чтобы выработать внутренний стержень, чтобы дети были устойчивы", — сказал Джопуа.

Заказчик проекта по профилактике наркомании среди молодежи – Управление образования администрации города Сухум в лице начальника Управления Людмилы Адлейба и главы администрации столицы Адгура Харазия, подчеркнул Алхас Джопуа.