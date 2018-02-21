00:05 22 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Туристы в ботаническом саду

Теория и практика абхазских экскурсоводов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
17910

Всемирный день экскурсовода принято отмечать 21 февраля. О том, что должен знать хороший экскурсовод, с какими сложностями он сталкивается в Абхазии, какие новшества вводились в работу экскурсоводов за последние годы, читайте в репортаже Sputnik Абхазии.

С приветствия "Бзиала шэаабеит" рано утром встречают абхазские экскурсоводы своих гостей и подопечных.

Туристы присоединились к флешмобу #Я отдыхаю в Абхазии, и мне нравится
Шалва Анкваб
"Я отдыхаю в Абхазии": как развеять мифы о стране

"Существует мнение, что работа экскурсовода совсем не сложная. Путешествуешь по стране, рассказываешь интересные истории о достопримечательностях, традициях и быте абхазов и не замечаешь, как проходит день. Но на самом деле, все не так радужно. По моему мнению, с этой работой не каждый может справиться. Я уже десять лет в этой сфере, и это порой изнуряющий труд. Встаем мы в три или четыре утра, встречаем туристов, ездим по всей стране и практически без перерыва о чем-то говорим. Заканчиваем мы свой рабочий день в полночь или час ночи. Такого режима я не выдерживаю, могу поработать так два-три дня и на один день устраиваю себе выходной. Но многие мои коллеги работают практически каждый день", — рассказывает о своей работе экскурсовод Линда Ампар.

В каждой работе есть свои нюансы и сложности, как рассказывает Линда Ампар, экскурсовод во время работы ставит перед собой определенные задачи и должен обладать определенными качествами и навыками.

Интервью Линды Ампар на абхазском языке слушайте здесь>>

Лида Хварцкия
© Sputnik Бадри Есиава
Первый "подземный" экскурсовод Абхазии

"Важно в работе хорошо разбираться во многих сферах, которые имеют прямое отношение к твоей стране. В наших традициях много особенностей, тонкостей, которые не просто надо знать, но и хорошо понимать и разбираться что к чему. Поэтому я считаю, что экскурсоводом в Абхазии может быть только тот человек, который родился и вырос среди этих традиций и в этой среде. Если человек не понимает, он и объяснить другому не сможет. Часто туристы приезжают на один день, и за этот день мы показываем так называемые визитные карточки нашей страны, возим на Рицу в Новый Афон. Но главная наша задача — провести этот день так, чтобы человек захотел приехать к нам еще раз и не на один-два дня, а провести здесь времени подольше", — объясняет экскурсовод.

Часто приезжают туристы, которые побывали во многих странах и встречали немало экскурсоводов. Они часто отмечают отношение именно абхазских гидов, их характер, человечность, они пишут об этом в социальных сетях,  даже приходят на фирму, чтобы просто поблагодарить, говорит она.

Астамур Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук
Минтуризма: экскурсоводы должны быть всесторонне развиты

Желающие стать экскурсоводами должны пройти определенное обучение и сдать экзамены.

"Экзамен проходит в теории и на практике. Мы составляем маршрут, он проходит проверку у нашего преподавателя, затем мы вместе с ним отправляемся на выезд, где все свои полученные знания мы должны использовать на практике. Преподаватель передает нам микрофон и  вслушивается в каждое произнесенное нами предложение, если что-то пойдет не так, микрофон он забирает сразу, и экзамен провален. Во время учебы в моей группе было около 40 человек, но экскурсоводами стало только трое", — вспоминает Ампар.

За последний год система немного изменилась, каждый гид должен проходить аттестацию и получать лицензию на работу, а экскурсоводы с большим опытом работы на этих курсах, сдавая экзамены, повышают квалификацию.

"Эта аттестация направлена на то, чтобы еще больше повысить качество работы экскурсоводов и тем самым поднять уровень туристической сферы. Есть люди, которые давно работают в этой сфере. Для них эти курсы служат повышением квалификации, где они смогут обновить свои знания. Для тех, кто не имеет опыта работы, они очень эффективны. На курсах экскурсоводы проходят несколько дисциплин — по географии страны, истории, этнографии. Туристам очень интересно узнавать о традициях и быте абхазов. И в этой сфере гид должен быть хорошо осведомлен. К тому же в число дисциплин входит изучение техники безопасности, оказание первой медицинской помощи и ряд других дисциплин, которые технически необходимы по каждому из направлений", — сказала начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая.

Интервью начальника отдела приема и выдачи, разрешительных документов Минтуризма Абхази слушайте здесь>>

Обучение проходит в три этапа в течение трех месяцев. Два месяца идет изучение теории. Затем месяц отводится на выезды, где экскурсовод может попрактиковаться и понаблюдать за опытным экскурсоводом в работе.

Отдых туристов в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
Курсы экскурсоводов: опытные только числятся
"Судя по показателям прошлого летнего сезона, поток туристов, к сожалению, сократился в сравнении с 2016 годом, но тем не менее все экскурсоводы, сдавшие аттестацию, не остались без работы. Большую роль естественно играют туристы, которые сюда приезжают, чем больше их будет, тем больше работы и опыта смогут набраться наши начинающие экскурсоводы. Мы уже готовимся к курортному сезону, идет набор людей, которые желают пройти данные курсы. По итогам последней недели я могу сказать, что у нас на базе университета набирается около 30 человек, на базе гагрского техникума и сухумского колледжа также уже есть заявки, это говорит о том, что желающие есть, и в этом году число наших гидов увеличится", — говорит Лакербая.

В свою очередь гид Линда Ампар отмечает, что в Абхазию приезжают иностранные экскурсоводы и проводят экскурсии без лицензии. Необходимо вводить ограничения в таких случаях. Каждого экскурсовода в Абхазии это беспокоит, человек не может рассказывать о стране, о которой практически ничего не знает, сетует она.




Главные темы

  • Тесты по абхазскому языку
    День родного: как изучить абхазский язык

    В Международный день родного языка, эксперт-методист по абхазскому языку Госкомитета по государственной языковой политике Ада Кварчелия рассказала Sputnik о работе, направленной на сохранение и развитии государственного языка.

    87
  • Кодорское ущелье
    Переменную облачность обещают абхазские синоптики в четверг

    В четверг территория Абхазии по-прежнему будет находиться в области пониженного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

    20
  • Художник Леварса Бутба
    Палитра жизни Леварсы Бутба

    О жизни и творчестве выдающегося абхазского художника Леварсы Бутба, а также воспоминания его друзей и членов семьи читайте в материале Sputnik в день рождения художника 21 февраля.

    69

Орбита Sputnik

  • Осетинские оружейники, братья Алборовы
    Мастера оружейных дел

    Sputnik Южная Осетия знакомит читателей с творчеством выдающихся осетинских оружейников Аслана и Виталия Алборовых.

  • Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
    Два потока

    Эксперт рассказал, в чем состоит принципиальное отличие "Турецкого потока" от проекта "Южный поток", и в чем заключается интерес Анкары.

  • Фармацевт в аптеке
    Жизнь по рецепту

    Минздрав Армении разработал новый порядок продажи медикаментов: из 4700 наименований лекарств 2700 скоро можно будет купить только по рецепту.

  • Невеста плачет, архивное фото
    Украл – женись!

    Адвокат объяснил, почему в казахстанском законодательстве надо отдельно прописать норму о похищении невесты.

  • Молодежь возле площади филармонии. Архивное фото
    Лекарство от радикализма

    Эксперт поделился своим видением того, как можно уберечь молодых кыргызстанцев от натиска радикальных экстремистов и пропагандистов.

  • Яблоки
    Похитители яблок

    Возбуждено уголовное дело против группы граждан, которые под видом грузоперевозчиков похищали партии груш и яблок на территории Беларуси и продавали в Россию.

  • Разговор за чашкой кофе
    Латвийский русский

    Ко Дню родного языка Sputnik Латвия подготовил небольшую подборку слов и выражений, свойственных именно для русского языка в Латвии.

  • Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, архивное фото
    Не конкуренты

    Российский отельер рассказал, что литовские гостиницы могут стать резервным вариантом в случае ажиотажа среди гостей ЧМ-2018 в России.

  • Служба информации и безопасности Молдовы
    Ошибка резидента

    Парламентская комиссия утвердила отставку главы Службы информации и безопасности Молдовы Виталия Пырлога – кто возглавит спецслужбу?

  • На таджикско-узбекской границе. Архивное фото
    И стены падут!

    На границе Таджикистана и Узбекистана разрушили "каримовскую стену", что будет на ее месте – в материале Sputnik.

  • Вышки сотовой связи
    Сотовые войны

    Ситуация на сотовом рынке Узбекистан может серьезно измениться. Три крупнейших оператора страны — Beeline, Ucell и UMS вступили в нешуточную борьбу.

  • Фрагмент фото выставки
    Эстонское влияние

    Организатор выставки "Эстонцы в Кремле" посетовал на прекращение межпарламентского сотрудничества между Россией и Эстонией и призвал соседей общаться.

  • Осетинские оружейники, братья Алборовы
    Мастера оружейных дел

    Sputnik Южная Осетия знакомит читателей с творчеством выдающихся осетинских оружейников Аслана и Виталия Алборовых.

  • Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
    Два потока

    Эксперт рассказал, в чем состоит принципиальное отличие "Турецкого потока" от проекта "Южный поток", и в чем заключается интерес Анкары.

  • Фармацевт в аптеке
    Жизнь по рецепту

    Минздрав Армении разработал новый порядок продажи медикаментов: из 4700 наименований лекарств 2700 скоро можно будет купить только по рецепту.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Тренировка охранных собак в Запретном городе в Пекине
Тренировка охранных собак в Пекине
Детская школа Русский балет открылась в Сухуме
Детская школа "Русский балет" открылась в Сухуме
Школа Русского балета в Абхазии
Первый раз в балетный класс: как стать балериной в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia