Теория и практика абхазских экскурсоводов

Всемирный день экскурсовода принято отмечать 21 февраля. О том, что должен знать хороший экскурсовод, с какими сложностями он сталкивается в Абхазии, какие новшества вводились в работу экскурсоводов за последние годы, читайте в репортаже Sputnik Абхазии.

С приветствия "Бзиала шэаабеит" рано утром встречают абхазские экскурсоводы своих гостей и подопечных.

"Существует мнение, что работа экскурсовода совсем не сложная. Путешествуешь по стране, рассказываешь интересные истории о достопримечательностях, традициях и быте абхазов и не замечаешь, как проходит день. Но на самом деле, все не так радужно. По моему мнению, с этой работой не каждый может справиться. Я уже десять лет в этой сфере, и это порой изнуряющий труд. Встаем мы в три или четыре утра, встречаем туристов, ездим по всей стране и практически без перерыва о чем-то говорим. Заканчиваем мы свой рабочий день в полночь или час ночи. Такого режима я не выдерживаю, могу поработать так два-три дня и на один день устраиваю себе выходной. Но многие мои коллеги работают практически каждый день", — рассказывает о своей работе экскурсовод Линда Ампар.

В каждой работе есть свои нюансы и сложности, как рассказывает Линда Ампар, экскурсовод во время работы ставит перед собой определенные задачи и должен обладать определенными качествами и навыками.

Интервью Линды Ампар на абхазском языке слушайте здесь>> © Sputnik Бадри Есиава Первый "подземный" экскурсовод Абхазии

"Важно в работе хорошо разбираться во многих сферах, которые имеют прямое отношение к твоей стране. В наших традициях много особенностей, тонкостей, которые не просто надо знать, но и хорошо понимать и разбираться что к чему. Поэтому я считаю, что экскурсоводом в Абхазии может быть только тот человек, который родился и вырос среди этих традиций и в этой среде. Если человек не понимает, он и объяснить другому не сможет. Часто туристы приезжают на один день, и за этот день мы показываем так называемые визитные карточки нашей страны, возим на Рицу в Новый Афон. Но главная наша задача — провести этот день так, чтобы человек захотел приехать к нам еще раз и не на один-два дня, а провести здесь времени подольше", — объясняет экскурсовод.

Часто приезжают туристы, которые побывали во многих странах и встречали немало экскурсоводов. Они часто отмечают отношение именно абхазских гидов, их характер, человечность, они пишут об этом в социальных сетях, даже приходят на фирму, чтобы просто поблагодарить, говорит она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Минтуризма: экскурсоводы должны быть всесторонне развиты

Желающие стать экскурсоводами должны пройти определенное обучение и сдать экзамены.

"Экзамен проходит в теории и на практике. Мы составляем маршрут, он проходит проверку у нашего преподавателя, затем мы вместе с ним отправляемся на выезд, где все свои полученные знания мы должны использовать на практике. Преподаватель передает нам микрофон и вслушивается в каждое произнесенное нами предложение, если что-то пойдет не так, микрофон он забирает сразу, и экзамен провален. Во время учебы в моей группе было около 40 человек, но экскурсоводами стало только трое", — вспоминает Ампар.

За последний год система немного изменилась, каждый гид должен проходить аттестацию и получать лицензию на работу, а экскурсоводы с большим опытом работы на этих курсах, сдавая экзамены, повышают квалификацию.

"Эта аттестация направлена на то, чтобы еще больше повысить качество работы экскурсоводов и тем самым поднять уровень туристической сферы. Есть люди, которые давно работают в этой сфере. Для них эти курсы служат повышением квалификации, где они смогут обновить свои знания. Для тех, кто не имеет опыта работы, они очень эффективны. На курсах экскурсоводы проходят несколько дисциплин — по географии страны, истории, этнографии. Туристам очень интересно узнавать о традициях и быте абхазов. И в этой сфере гид должен быть хорошо осведомлен. К тому же в число дисциплин входит изучение техники безопасности, оказание первой медицинской помощи и ряд других дисциплин, которые технически необходимы по каждому из направлений", — сказала начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая.

Интервью начальника отдела приема и выдачи, разрешительных документов Минтуризма Абхази слушайте здесь>>

Обучение проходит в три этапа в течение трех месяцев. Два месяца идет изучение теории. Затем месяц отводится на выезды, где экскурсовод может попрактиковаться и понаблюдать за опытным экскурсоводом в работе.

© Sputnik Томас Тхайцук Курсы экскурсоводов: опытные только числятся

"Судя по показателям прошлого летнего сезона, поток туристов, к сожалению, сократился в сравнении с 2016 годом, но тем не менее все экскурсоводы, сдавшие аттестацию, не остались без работы. Большую роль естественно играют туристы, которые сюда приезжают, чем больше их будет, тем больше работы и опыта смогут набраться наши начинающие экскурсоводы. Мы уже готовимся к курортному сезону, идет набор людей, которые желают пройти данные курсы. По итогам последней недели я могу сказать, что у нас на базе университета набирается около 30 человек, на базе гагрского техникума и сухумского колледжа также уже есть заявки, это говорит о том, что желающие есть, и в этом году число наших гидов увеличится", — говорит Лакербая.

В свою очередь гид Линда Ампар отмечает, что в Абхазию приезжают иностранные экскурсоводы и проводят экскурсии без лицензии. Необходимо вводить ограничения в таких случаях. Каждого экскурсовода в Абхазии это беспокоит, человек не может рассказывать о стране, о которой практически ничего не знает, сетует она.