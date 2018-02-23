Пророчество поэта, или последняя мелодия учителя: к 90-летию Владимира Анкваб

Амра Амичба, Sputnik

Преподавание как миссия

В 2009 году на очередную годовщину со дня рождения Владимира Анкваб по предложению его учеников, выпускников и нынешних преподавателей АГУ, на филологическом факультете вуза открыли кабинет абхазской литературы имени Владимира Анкваб.

В этом кабинете и прошла беседа с преподавателем кафедры абхазской литературы Ахрой Анкваб, который вместе с коллегами готовит программу вечера памяти знаменитого однофамильца.

"Мы будет отмечать 90-летие Владимира Платоновича 6 марта. Пригласили и режиссера, который пишет нам сценарий мероприятия", — сказал он.

Главной работой в жизни Владимира Анкваб было преподавание абхазского языка и литературы в Абхазском университете.

"Абхазский язык и литературу ни в одном вузе мира не изучают, кроме как в АГУ. Поэтому, еще будучи заведующим кафедрой абхазской литературы, Владимир Анкваб посчитал нужным открыть кабинет абхазской литературы. Кафедра – это одно, а кабинет абхазской литературы должен быть, считал Владимир Платонович", — отметил Ахра Анкваб.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ценный экспонат: где хранится первая абхазская книга

С 1970-х годов организовал литературный кружок, который открывал имена новых поэтов, помогая им публиковаться в ежегодном сборнике университетский сборник "Арюаш" (горная река — ред.).

"Первые творческие работы студентов публиковались в этом сборнике – стихи, проза, исследования. Все набиралось на печатной машинке вручную на кафедре абхазской литературы, потом в университетской типографии на сборник делали твердый переплет. Всего литературный кружок выпустил более 15 таких сборников, до нас дошли только два", — сказал он.

В нынешнем кабинете абхазской литературы имени Владимира Анкваб продолжают традиции, заложенные им.

"Организован литературный клуб "Ацэыкубар" (роса — ред.), который объединил студентов, проявлявших интерес и способности к творчеству, кто пробует свои силы в написании стихов и прозы. С 2014 года их произведения публикуем в сборнике "Апсангьери" (наковальня – ред.), — сказал Ахра Анкваб. — Студентам, которые хотят заняться исследовательской работой, помогаем, отправляем участвовать в разных конференциях, в том числе и за пределами Абхазии".

Он напомнил, что Владимир Анкваб был в числе тех, кто подписал известное "Письмо 130-ти", из-за чего ему объявили выговор и сняли с должности заведующего кафедрой абхазской литературы в сухумском вузе.

"Владимир Платонович не остался в стороне от национально-освободительной борьбы абхазского народа, которую начала интеллигенция, одним из ярких представителей, без сомнения, можно сказать, был Владимир Анкваб. Не побоялся потерять и место работы. Из института только 13 человек подписали, среди них был и он. Благодаря этому письму много позитивных изменений в Абхазии произошло – Сухумский педагогический институт приобрел статус государственного университета, открыли национальное телевидение и так далее, — перечислил Ахра Анкваб. — В то время были и те, кто особо не выпячивался, не высказывал своего мнения относительно существующих проблем, боясь потерять насиженные должности. Но Владимир Анкваб был не из таких".

© Фото: из архива семьи Владимира Анкваб Владимир Анкваб с преподавателями в Сухумском педагогическом институте

Ахра Анкваб рассказал, что основу учебной программы по истории абхазской литературы, по которой учатся сегодня в АГУ, составил Владимир Анкваб.

"Программа только дополнена современными авторами. Также учебная программа по детской абхазской литературе, по которой учатся на педагогическом факультете АГУ, тоже составил он, будучи заведующим кафедрой абхазского литературы", — сказал преподаватель.

Владимир Анкваб работал в главном вузе страны с 1964 до самой смерти в 1987 году. Читал историю абхазской литературы, вел спецкурс "Новеллы Михи Лакрба и Апсуара", по которому защитил кандидатскую диссертацию.

Кстати, Владимир Анкваб был в первом наборе в абхазский сектор, который открыли в Сухумском педагогическом институте в 1950-х годах. С третьего курса перевелся в Москву в Литературный институт имени Горького. По окончании учебы вернулся в Абхазию и начал работать в Сухумском пединституте. За это время написал кандидатскую диссертацию и защитил ее в Москве.

Красота творчества

У каждого творческого человека нет одной тематики, он пишет о разных вещах, но, по словам Ахры Анкваб, поэт Владимир Анкваб к двум темам обращается чаще всего – это патриотическая тематика и пейзажная лирика.

"Был заядлым охотником, любил походы, природу Абхазии, часто поднимался в горы. Даже тот, кто говорит, что совершенно не понимает поэзию или никогда не был в горах, прочитав его стихотворения, перед глазами видит реальные образы и красоты природы, которые Владимир Анкваб смог описать словами в стихотворной форме. Как будто ты там был или сейчас находишься в лоне сказочной природы – таково воздействие пейзажной лирики Владимира Анкваб, — отметил преподаватель АГУ. — Сейчас собираемся 6 марта отметить 90-летие Владимира Анкваб и готовим сценарий. Режиссер Мадина Аргун отметила, что на основе стихотворения "На охоте" можно снять фильм или поставить отдельный спектакль, так описана природа. Она просила не включать его в нынешний сценарий вечера памяти, чтобы иметь возможность поработать с произведением отдельно".

© Фото: из архива семьи Анкваб Владимир Анкваб во время охоты в горах

Владимир Анкваб начал публиковаться в годы работы в Ткуарчале. Первые стихи напечатаны в газете "Апсны Капш" в 1954 году.

"Окончив начальную школу, работал шесть лет в Ткуарчале на шахте навалоотбойщиком — это рабочий, который непосредственно разрыхлял землю, чтобы добыть уголь. Тяжелый физический труд. А после работы посещал вечернюю школу, экстерном сдав экзамены, получил аттестат о среднем образовании", — сказал Ахра Анкваб.

Первый сборник стихов "Сышьха дзиас" (Моя горная река –ред.) вышел в свет в 1958 году.

"Когда говорим о патриотической тематике в творчестве Владимира Анкваб, нельзя не упомянуть произведение, которое по жанру труднее всего писать – роман в стихах. В истории абхазской литературы до Владимира Анкваб было напсиано только два романа в стихах – это "Ачатэ уаа" (Новые люди – ред.) и "Ахра ашэа" (Песнь о скале – ред.) Баграта Шинкуба. Анкваб написал два романа в стихах "Абрыскил" (абхазский Прометей — ред.) и "Аапыни анакуи" (Весна и туман – ред.). А в более современное время романы в стихах написаны поэтами Мушни Ласуриа и Платоном Бебиа", — отметил преподаватель АГУ.

"Абрыскил" вышел в печать в 1966 году. В его романе в стихах миф о Прометее пересказан с элементами научной фантастики и фэнтези.

"Герой народных сказаний, прикованный в пещере, в изложении Владимира Анкваб освобождается, выходит оттуда и становится защитником народа, предводителем. Среди литературных критиков и писательского сообщества работа вызвала много споров. В журнале "Алашара" прошло обсуждение, высказывались мнения, что неправильно было сделано, что изменен сюжет. Почему персонаж, который в народных сказаниях остался заключенным в пещере, поэтом освобожден от оков? Но философско-фантастический подтекст наиболее явственен при современном рассмотрении произведения. И понимаем, что он был прав во многом. Поэт – всегда пророк. Наверное, ему суждено видеть немного наперед, что должно произойти в будущем. Он предвидел, что у народа появится предводитель, который поведет государство к независимости и признанию. Наш первый президент, да упокой Господь его душу, для нас стал именно таким Абрыскилом. Он же как главнокомандующий привел нас к сегодняшнему дню", — подчеркнул Ахра Анкваб.

Сквозь творчество Владимира Анкваб, по словам преподавателя АГУ, проходит красной нитью любовь к родине и своему народу.

"И привить эту любовь подрастающему поколению было целью его педагогической деятельности. Можно сказать, что стихотворение "Бзиа избоит Апсны" (Люблю Абхазию – ред.) символ всего его творчества – там есть такие строки: "Родился здесь и умереть должен здесь". Правда, скоропостижно скончался он вдали от родины", — с печалью в голосе сказал он.

© Фото: из архива семьи Анкваб Самая любимая фотография Владимира Анкваб

Семья поэта

Отец поэта, один из первых абхазских юристов Платон Анкваб, работал в Гагре в Народном суде. Жила семья Владимира Анкваб в Гагре, но еще в младенчестве родители развелись, и после единственного сына воспитывал отец, дядя и бабушка в селе Хуап. Отец будущего поэта был репрессирован со своим средним братом в 1937 году, а младший брат погиб на полях сражений в Великой Отечественной войне.

"Двоюродные братья были младше Владимира Анкваб, ему пришлось уже в 12 лет взяться за плуг. Пришлось раньше времени повзрослеть. В автобиографии, которую он оставил в 1970-х годах в мемориальном Доме-музее Дмитрия Гулиа, он пишет: "Когда мои ровесники гоняли мяч по соседству, я кукурузы молодые побеги очищал от сорняков". Роман в стихах "Аапыни анакуи" автобиографичный, главный герой Химца Джарба прототип автора", — уточнил преподаватель Абхазского государственного университета Ахра Анкваб.

По его словам, в творчестве Владимира Анкваб больше место занимает боль по матери.

"Он никогда ее не видел и, бывая в России, она была русской, в каждой проходящей пожилой женщине пытался разглядеть свою мать. Даже в стихотворении "Сан бабако?" (Где ты, моя мама? – ред.) проникновенными словами описывает это", — отметил он.

Супруга Владимира Анкваб, преподаватель кафедры абхазской литературы Людмила Хибба, вспоминает, что он не разрешал даже ругать детей в воспитательных целях.

"Он говорил: "Я вырос без отца и матери, ты не знаешь что это такое. Не знал ласки матери и отца. Как ты может ругать моих детей". — Я выросла в полной семье и не всегда понимала его переживания, связанные с воспитанием детей. Даже когда смотрел с ними мультфильмы, в которых рассказывали про сирот, всегда глаза были на мокром месте. Так как сам пережил такое, — поделилась Людмила Хибба. – 23 года разница между нами никак не ощущалась в быту. Порой, казалось, что я старше. Когда что-то напишет, читал мне, критику по-своему делала".

У поэта Владимира Анкваб и Людмилы Хибба две дочери – младшая дочь Рица Анкваб недавно защитила диссертацию по социологии на тему грузино-абхазского конфликта, старшая — Гунда Анкваб, аспирантка, живет в Турции.

В ноябре 1987 года Владимир Анкваб поехал в Москву на курсы повышения квалификации в Институт педагогики. Готовился к защите докторской диссертации, которую к тому времени уже написал и издал отдельной монографией "Становление и развитие абхазской прозы 1918-1948 годы".

"С утра 14 ноября еще спорил с грузинами много, опровергая придуманные ими искаженные исторические факты. Лекцию целую прочел им, рассказывала нам ныне доктор наук Зина Габуния. А вечером пошел в кинотеатр "Октябрь" посмотреть новый фильм Рязанова "Забытая мелодия для флейты", который ему рекомендовал посмотреть его бывший лектор Юлиан Семенов. Он ему сказал, и ты вырос без матери, сюжет фильма будет тебе близок, — вспоминает Людмила Хибба. — Сказал Зине, что сейчас схожу, посмотрю фильм Рязанова, к моему приезду свари мамалыгу. Так и не дошел до дома, после выхода из зала умер стоя на улице".

По мнению преподавателя АГУ Ахры Анкваб, смерть человека в подобной позе говорит о его силе духа.

© Фото: из архива семьи Анкваб Владимир Анкваб в шахтерском городе Ткуарчал

"Из нашей творческой интеллигенции такая же смерть была у поэта Шалвы Цвижба. Он много времени болел, лежал в постели, а когда приблизился момент кончины, сказал, что хочет встать, и попросил его подвести к окну. Положил руки на подоконник и так умер стоя. Как можно умереть и при этом не упасть, сразу приходит мысль в голову. Обычно человек падает, а он умер и при этом стоит изваянием, — сказал он. — Владимир Анкваб часа два стоял, облокотившись о березу. Милиция увидела и решила, почему он столько времени в одной позе стоит, подошли к нему, а он уже был холодный".

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Абхазский поэт скоропостижно скончался в возрасте 59 лет 14 ноября 1987 года в Москве. Похоронен Владимир Анкваб в Пантеоне писателей и общественных деятелей Абхазии на Сухумской горе.