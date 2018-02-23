Короткий метр: в Сухуме пройдет международный кинофестиваль

Со 2 по 7 апреля в Сухуме пройдет самый масштабный в истории Абхазии международный кинофестиваль.

Об идее, фильмах и четырех тысячах заявок со всего мира на фестиваль читайте в материале Sputnik.

"Идею организации международного кинофестиваля в Абхазии мы вынашиваем и обсуждаем уже очень давно. Это мероприятие требует определенных ресурсов, и сейчас у нас появилась возможность воплотить этот проект в жизнь. На мой взгляд, международный кинофестиваль принесет большую пользу развитию абхазской молодежи, подобные мероприятия необходимы нашей стране", — считает председатель госкомитета по молодежной политике Тимур Квеквескири.

20 февраля был завершен прием заявок для участие в международном кинофестивале Абхазии. 15 марта на сайте кинофестиваля организаторы опубликуют шорт-лист из выбранных участников.

"Фильмы должны быть определенного формата, это короткометражное игровое кино, хронометражем от 10 до 30 минут. Нам также присылали документальные фильмы, но в этом году на этом фестивале мы, к сожалению, не можем их принять. К нам поступило около 4000 заявок из Абхазии, России, Северного Кавказа, но большинство фильмов поступило из зарубежных стран. Большое количество пришло из Индии, США и Великобритании.

Прием заявок уже закрыт, и мы вплотную занимаемся просмотром и отбором фильмов. 40 из них будут отобраны в конкурсную программу. 15 фильмов будут зарубежными, 25 будут выбраны из стран Кавказа, СНГ и России", — продолжает организатор фестиваля, сценарист Занда Какалия.

© Sputnik / Илона Хварцкия Сценарист: иностранное кино не развивает абхазский кинематограф

В свою очередь режиссера и организатора кинофестиваля Илону Хварцкия радует такое количество желающих принять участие в мероприятие.

"Заявки пришли практически со всего мира и такой интерес нас сильно радует. Позиционируя наш фестиваль на различных сайтах для его рекламы и продвижения, мы смогли указать Абхазию как страну, выделяя ее локацию. Нам было важно, чтобы участники знали, что это именно Абхазия. Надеемся, что те гости, которые посетят нашу страну, останутся довольны, и получат много положительных эмоций, для этого мы приложим все необходимые усилия", — добавила Хварцкия.

Принимающая сторона берет на себя все расходы и траты участников кинофестиваля.

"Как страна-организатор мы занимаемся всеми расходами, перелеты, проживание, необходимые документы, визы. Состав жюри пока не определен, ведутся переговоры, и пока рано озвучивать результаты. Но уже есть определенные договоренности и члены жюри будут не только из Абхазии, но и из России и Европы", — продолжил Квеквескири.

Из одной страны может быть приглашено более одного участника.

"Замечательные работы мы получили из Франции. Мы не смогли определиться и включили в список два фильма. Также список пополнили фильмы из Англии, Бельгии и Испании. Одно из главных условий нашего кинофестиваля заключается в том, чтобы режиссер или один представитель фильма обязательно смог посетить наш фестиваль, в обратном случае нам придется отказаться от фильма. Всех гостей и участников фестиваля будут сопровождать волонтеры, от госкомитета по молодежной политике", — говорит Тимур Квеквескири.

Во внеконкурсной программе организаторы будут показывать фильмы молодых абхазских кинематографистов снятых по новеллам Михи Лакрба.

"Мы думаем над тем, чтобы показать ретроспективу советского кино, того, что снималось здесь в Абхазии. Чтобы гости понимали, кино у нас не только появилось, у него есть история", — сказала сценарист и организатор фестиваля Занда Какалия.

Открытие и закрытие Сухумского международного кинофестиваля будет проходить в РУСДРАМе, но программа мероприятия пока держится в секрете.