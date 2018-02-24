Роман Даура Начкебия "Берег ночи" вышел на сербском языке

Роман современного абхазского писателя Даура Начкебиа написан на русском языке и переведен на несколько языков.

СУХУМ, 23 – Sputnik. Роман абхазского писателя Даура Начкебия вышел в переводе на сербский язык в Белграде. Об этом Sputnik сообщил автор романа.

"Роман я писал около трех лет и завершил в 2006 году, до него я начал писать другое произведение, но оставил его, сконцентрировавшись на "Береге ночи". В 2007 году роман вышел в Москве в издательстве "Зебра", в 2009 году книга вышла в Сухуме", — сказал автор романа Даур Начкебия.

После выхода романа он получил отклик в литературных журналах Москвы, подчеркнул он.

"Роман перевели на грузинский язык, в 2010 году она вышла в Тбилиси, ее перевел грузинский писатель и поэт Гурам Одишария, он жил в Абхазии до начала войны. Понятно, почему книга вышла на грузинском, так как роман рассказывает о войне", — рассказал автор.

В 2012 году роман вышел в Боснии и Герцеговине на сербском языке. Однако, по словам Даура Начкебия, сербский язык, который используют в Боснии и Герцоговине отличается от того языка, на котором говорят в Сербии.

"Есть различия, в Боснии и Герцеговине используют и кириллицу и латиницу, перевел произведение писатель Жарко Миленич", — подчеркнул он.

После того, как Миленич перевел роман "Берег ночи" он предложил издать ее в Белграде.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Асду" и Мисс Мира: в Sputnik прошла презентация романа Алексея Гогуа

"Эта тема им близка, так как и у них была война. На мой взгляд, "Берег ночи" не только о войне. Война принесла нашему поколению очень много горя, она повлияла на наше мышление, она много чего изменила в нашей жизни", — подчеркнул он.

Автор отметил, что в романе есть персонажи, которые имеют прототипы.

"Есть два персонажа, которые существуют в реальности, с одним из них я не знаком, только видел и сейчас временами вижу в городе. Он чем-то попал в мое сердце, другой персонаж он также жив, с ним я хорошо знаком, у нас очень хорошие отношения. Он не знает о том, что является прототипом и не читал роман", — сказал Начкебия.

Роман рассказывает о двух друзьях, во время войны один из них воевал на восточном, другой на гумистинском фронте.

"Воевавший в гумистинском фронте погиб, он хотел стать писателем, учился в литературном институте. После начала войны, бросив учебу, вернулся в Абхазию. После его гибели нашли тетрадь, в которой он писал о событиях войны. Воевавшие с ним ребята передали другу. Когда он начал читать дневник перед ним друг открылся по-новому", — заметил автор.

Роман Даура Начкебия "Берег ночи" также уже переведен на армянский и испанский языки.