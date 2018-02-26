Габелия о причинах аварий в Сухуме: недисциплинированные водители

Начальник ОГАИ УВД Сухума Тариел Габелия рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия о том, как работает столичное ГАИ, кто виновен в ДТП и чего не хватает для полноценной работы.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Главная причина автомобильных аварий и ДТП с участием пешеходов в черте города Сухум связана с недисциплинированностью водителей, считает начальник ОГАИ УВД Сухума Тариел Габелия.

"Наши водители недисциплинированные и не соблюдают ПДД. В черте города максимальная скорость 60 километров в час, но многие пренебрегают этими правилами. Самое наболевшее – это водители в нетрезвом состоянии. Я очень переживал за то, что в январе будет большое число аварий, так как в этом месяце много праздников, но, к счастью, он прошел спокойно, чего не скажешь о феврале", — отметил Габелия.

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В январе 2018 года, добавил он, в столице Абхазии не было ни одного случая ДТП, но февраль был менее благополучным. В начале этого месяца под колесами автомобиля нетрезвого водителя в районе Маяка погиб ребенок.

Эффективность работы сотрудников ОГАИ УВД Сухума повысилась, что подтверждает статистика за первый месяц 2018 года, подчеркнул Тариел Габелия. По его словам, за управление транспортом в состоянии наркотического опьянения в январе были задержаны на 15 суток три человека, шесть автолюбителей были лишены водительского удостоверения по решению суда за езду в состоянии алкогольного опьянения, за подобное нарушение были оштрафованы 24 человека.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Слепые" перекрестки Сухума: кто и в чем виноват

"В январе 2018 года в городе не было ни одного ДТП, а в январе 2017 года в результате аварии погиб один человек и трое были ранены. За январь текущего года было составлено около 900 протоколов о нарушении ПДД в черте города, что примерно на 240 протоколов больше, чем за аналогичный период 2017 года. Это не говорит о том, что водители стали нарушать больше, дело в повышении эффективности работы наших сотрудников", — уверен начальник ОГАИ УВД Сухума.

Тариел Габелия также рассказал о том, как оснащены перекрестки Сухума. Он отметил, что на основных перекрестках дорожные знаки и светофоры периодически дополняются, но еще не хватает минимум тридцать дорожных знаков, о чем ГАИ Сухума уже доложило руководству города. Необходимо обновить пешеходные переходы в некоторых местах и решить вопрос с подземными переходами, которых в черте города около десяти.

Для полноценной работы не хватает и сотрудников, с сожалением добавил Габелия. По его мнению, многие не хотят устраиваться на работу в сухумское ОГАИ УВД из-за объема работы и невысокой заработной платы. Штат управления рассчитан на 40 человек, но он укомплектован только частично. Сегодня в рядах столичного ГАИ трудится всего 27 человек.

"Сухум разделен на несколько секторов, и каждый день на службу заступают пять групп экипажа по два человека, чего недостаточно для полноценной работы. Также не хватает патрульно-постовых служб. Каждое утро у всех школ в черте города дежурят наши сотрудники, чтобы обеспечить безопасность детей", — рассказал Габелия.

Не так давно за счет государства автопарк ОГАИ УВД Сухума пополнился на два автомобиля и составил шесть единиц транспорта. Не хватает переносных раций и камер видеонаблюдения по городу, которые в разы облегчили бы работу сотрудников Госавтоинспекции и исключили бы спорные вопросы в случае ДТП, отметил Тариел Габелия.